Saúde do homem: Ceasa Curitiba recebe ações da campanha Novembro Azul

A unidade de Curitiba da Ceasa Paraná recebe nesta quarta-feira (13) várias ações da Campanha Nacional Novembro Azul, que alerta os homens sobre cuidados com a saúde, em especial a prevenção contra o câncer de próstata. Participarão funcionários, famílias atendidas pelo Banco de Alimentos, permissionários e terceirizados. “Cuidar da saúde também é coisa de homem” é o tema dos trabalhos, que acontecem das 9h às 11h, no Espaço Cidadania e Saúde, no Centro de Eventos da Ceasa.

Uma palestra do médico especialista em medicina da família, Ridiney Santos Oliveira, da Secretaria Municipal de Saúde, abrirá as atividades. Ele abordará a necessidade de conscientização dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Após a palestra será a vez do professor de educação física Gustavo Galvão, da Secretaria de Esportes de Curitiba, promover uma sessão de alongamentos e exercícios físicos com os funcionários e demais participantes da campanha Novembro Azul. Os técnicos da pasta também vão disponibilizar vacinas do tipo hepatite, dupla e influenza. Poderá ser feito o autoteste de Aids-HIV, além de aferição de pressão.

SAÚDE DO HOMEM– O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades e dirigida à sociedade em geral, em particular aos homens. A iniciativa alerta o público masculino sobre todos os cuidados com a saúde, em especial à prevenção do câncer de próstata. É um meio importante para dar visibilidade às ações com esse foco no país.

Um levantamento recente feito pela Secretaria da Saúde do Paraná mostrou quais os atendimentos mais procurados pelos homens na Atenção Primária à Saúde (APS), prestada nos municípios. De acordo com o Sistema de informação da Atenção Básica (Sisab), de janeiro a setembro de 2024 foram realizados 1.401.554 atendimentos com a condição avaliada hipertensão arterial, 718.200 para diabetes, 529.799 para saúde mental e 143.804 para tabagismo. Na sequência estão as situações de obesidade (62.031), alcoolismo (61.221) e saúde sexual e reprodutiva (27.787).

Existe uma alta mortalidade masculina relacionada às doenças crônicas. Doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e câncer estão entre as principais causas, sendo o câncer de pulmão frequentemente associado ao tabagismo. Em 2023, no Paraná, na faixa etária de 20 a 59 anos, 55,7% das mortes foram de homens e 44,3% de mulheres.