Com investimentos do Governo do Tocantins, adesão ao selo de garantia de produtos de origem animal cresce 212% em 2024

Os investimentos do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), para a adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-TO) motivaram um crescimento de 212,5% em 2024, ampliando a comercialização de produtos de origem animal oriundos da agricultura familiar e de agroindústrias de pequeno porte no estado. No mesmo período, houve um crescimento de 275% na quantidade de municípios aderidos em relação ao número de agroindústrias aptas a comercializar no Estado.

O Susaf-TO é um selo de garantia estadual que permite a ampliação dos mercados para produtos de origem animal da agricultura familiar, gerando mais empregos e renda para pequenos produtores. O sistema foi criado em dezembro de 2012 por meio de lei estadual, mas somente com a nova regulamentação, ocorrida por decreto estadual em 2023, o sistema começou a apresentar resultados expressivos.

De acordo com a gerente de Agroindústria da Seagro, Verônica França, há necessidade de que os produtores rurais busquem alternativas para melhorar a qualidade de vida e a renda. “Buscamos promover alternativas viáveis por meio da execução de políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e aos pequenos produtores, como a agroindustrialização de alimentos, que agrega valor aos produtos, confere segurança alimentar e possibilita o acesso a novos mercados. Neste contexto, acreditamos que as perspectivas de crescimento desse mercado de produtos com o selo Susaf para o ano de 2025 serão ainda melhores, já que 15 municípios estão em processo de adesão ao sistema e devem concluí-lo ainda no primeiro semestre de 2025”, complementa Verônica França.

Verônica destaca ainda que o processo de registro sanitário representa um desafio para alcançar novos mercados consumidores e gerar mais renda. “É necessário disponibilizar mecanismos para fortalecer e profissionalizar a agricultura familiar no Estado, utilizando o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) como uma ferramenta de suporte e educação sanitária”, afirma.

Inspeção Municipal

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) está implantado em 123 municípios, com 200 agroindústrias regularmente registradas, cada uma com pelo menos um tipo de produto sendo comercializado apenas no próprio município. “O Susaf, portanto, amplia o mercado de produtos da agricultura familiar e gera mais empregos e renda para esses produtores”, reforça Verônica França.