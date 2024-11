SC exporta 68 mil toneladas de carne suína em outubro e alcança o segundo melhor desempenho da série histórica

Foto: Arquivo / SAR

A exportação catarinense de carne suína in natura, industrializada e miúdos alcançou em outubro deste ano o segundo melhor resultado mensal de toda a série histórica (iniciada em 1997), tanto em quantidade, quanto em receitas, atrás apenas de julho deste ano. Santa Catarina exportou 68 mil toneladas de carne suína no mês passado, as receitas foram de US$ 169,4 milhões. Em relação aos embarques de setembro de 2024, a alta em outubro foi de 10,6% (quantidade) e de 12,7% (receita).

Na comparação com outubro de 2023, o aumento no mês passado foi de 44,8% na quantidade exportada e 61,5% na receita gerada. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) e disponíveis no Observatório Agro Catarinense.

“Esses números só mostram como toda a nossa cadeia produtiva está comprometida a entregar um produto de qualidade ao comprador. É o nosso produtor que trabalha e se dedica muito, são nossas ações de fiscalização pra não deixar entrar doença e manter a sanidade dos animais, os incentivos estaduais pra que se produza cada vez e com segurança. O resultado é esse. A carne catarinense sendo comprada por todo o mundo”, observou o governador Jorginho Mello.

Esse desempenho reflete o crescimento nas exportações para praticamente todos os destinos, com destaque para Filipinas (altas de 82,3% em quantidade e 78,5% em receitas, em relação a outubro de 2023) e Japão (265,4% e 295,2%). Ou seja, o Japão importou quase três vezes mais carne suína catarinense no mês passado,na comparação com outubro de 2023.

O estado foi responsável por 55% da quantidade e 56,7% das receitas das exportações brasileiras de carne suína dos nove primeiros meses deste ano. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, esses resultados refletem todo trabalho da cadeia produtiva, com crescente alta na quantidade exportada e na receita gerada. “A carne suína de Santa Catarina chega a 73 países, isso é reflexo do compromisso de todo setor com a sanidade e qualidade dos nossos plantéis, e das ações integradas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e suas empresas vinculadas: Cidasc e Epagri. Somos o estado campeão na produção e exportação dessa proteína animal”, destacou Colatto.

No acumulado de janeiro a outubro, as exportações de carne suína atingiram 595,3 mil toneladas, alta de 10,5% em relação aos embarques do mesmo período do ano passado. As receitas foram de US$ 1,39 bilhão, alta de 6,3% em relação às do ano anterior. Segundo o analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, as estimativas são positivas. “Há perspectiva de que esse bom desempenho se mantenha no último bimestre, o que deve resultar num novo recorde de exportações do estado. Esse cenário tem contribuído fortemente para as cotações elevadas do suíno vivo ao produtor que tem sido observadas nos últimos meses”, avalia.

Exportação total de carnes

No total, Santa Catarina exportou 182,2 mil toneladas de carnes (frangos, suínos, perus, patos e marrecos, bovinos, entre outras) em outubro, altas de 4,9% na comparação com os embarques do mês anterior e de 33,2% em relação a o montante registrado no mesmo mês de 2023. As receitas foram de US$ 399,5 milhões, altas de 3,4% em relação às de setembro e de 45,1% na comparação com os valores de outubro de 2023.

No acumulado de janeiro a outubro, Santa Catarina exportou 1,63 milhão de toneladas de carnes, alta de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. As receitas foram de US$ 3,40 bilhões, alta de 1,6% na comparação com os valores do mesmo período de 2023.