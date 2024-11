Adapar inicia ciclo de vigilância ativa contra influenza aviária e doença de Newcastle

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) deu início nesta semana ao ciclo 2024/2025 de "Vigilância Ativa de Influenza Aviária e Doença de Newcastle". Conforme a divisão de Sanidade Avícola da Adapar, o ciclo inclui a colheita de materiais como soro e suabes de cloaca e traqueia em aves. A abertura do ciclo ocorreu na sexta-feira (08) com uma videoconferência conduzida pela Divisão de Sanidade Avícola, reunindo representantes dos escritórios regionais e locais da Adapar para alinhar as diretrizes das ações de vigilância ativa no Paraná.

As ações abrangem 352 propriedades comerciais de aves, distribuídas entre corte, postura e reprodução, além de 80 propriedades de subsistência em todo o Paraná, reforçando a abrangência do monitoramento. O ciclo se estenderá até junho de 2025.

Em agosto deste ano, como parte das ações de reforço ao atendimento em emergências avícolas, a Adapar promoveu uma capacitação voltada à vigilância e atendimento de emergências. O treinamento contou com a participação de 33 fiscais de defesa agropecuária, médicos-veterinários do Departamento de Saúde Animal, dois assistentes de fiscalização e uma auditora fiscal federal agropecuária.

Pauline Sperka de Souza, chefe da Divisão de Sanidade Avícola, disse que a vigilância ativa é fundamental para comprovar a ausência dessas doenças na avicultura industrial e de subsistência do Estado. “A ação demonstra a robustez do sistema, a capacidade de detecção precoce e a transparência do status sanitário das doenças no Paraná”, afirmou.

As ações de vigilância ativa, segundo o Departamento de Saúde Animal da Adapar, reforçam o compromisso do Paraná em manter a segurança sanitária da sua avicultura, essencial para a saúde animal, o comércio internacional e o abastecimento interno.

INFLUENZA – A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres, muitas vezes resultando em graves consequências para a saúde animal, para a economia e o meio ambiente. De alta patogenicidade, é caracterizada principalmente pelo índice de mortalidade de aves, que pode ser acompanhada por sinais clínicos nervosos, digestórios e/ou respiratórios, tais como andar cambaleante, torcicolo, dificuldade respiratória e diarreia.

DNC – A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça nestes animais.

DESTAQUE – Dados do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) apontam que o Valor Bruto da Produção (VBP) do frango atingiu R$ 31,6 bilhões em 2023, o que representa 16% do faturamento da produção agropecuária paranaense.

Entre abril e junho deste ano, o Paraná consolidou sua liderança na produção nacional de carne de frango, com o abate de 565,50 milhões de cabeças. O número representa um aumento de 33,24 milhões em relação ao mesmo período de 2023 e foi decisivo para o crescimento nacional, que registrou alta de 50,35 milhões de unidades.

Com esse desempenho, o Estado ampliou sua participação na produção brasileira, passando de 34,6% para 35,1%, reafirmando o protagonismo dos granjeiros paranaenses no setor avícola do País.

O Paraná tem status de livre de Influenza Aviária de alta patogenicidade e de doença de Newcastle.