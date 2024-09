Ceasa Paraná faz campanha para incentivar compromisso com o meio ambiente

A Ceasa Paraná inicia na próxima semana mais uma etapa da campanha “Ceasa Limpa”, que acontecerá nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. A intenção é dar sequência aos trabalhos já realizados junto ao mercado atacadista na conscientização para manter o ambiente em boas condições para todos que atuam nas Ceasas do Estado.

Entre as ações iniciais, será realizada no dia 30 uma palestra sobre educação ambiental, com a bióloga Andréa Gimenez, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Já nos dias 1º e 2 de outubro, os funcionários da Ceasa serão divididos em 10 grupos passando em todos os boxes das empresas atacadistas, mercado dos produtores e de flores, distribuindo fôlderes e folhetos sobre as ações da “Política de Gestão Ambiental” que estão sendo executadas na Ceasa.

“Estamos estimulando a mudança de atitudes e desenvolvendo novos hábitos, buscando conscientizar o público interno e externo sobre a importância de manter o ambiente da Ceasa sempre limpo e melhor para todos”, diz Éder Eduardo Bublitz, diretor-presidente da Ceasa Paraná.

“A campanha terá também orientações sobre a separação dos resíduos para destinação adequada. Os resíduos reciclados devem ser encaminhados para um dos Ecopontos ou para a Associação de Catadores que atua na Ceasa. O grupo se mantém financeiramente com a coleta e venda dos recicláveis, que são enviados ao Ecoponto dentro do mercado da Ceasa”, explica José Bispo, da área administrativa da Ceasa Paraná e um dos coordenadores da “Ceasa Limpa”.

“Limpeza e organização são essenciais para manter o nosso ambiente de trabalho saudável, produtivo e atraente para compradores. Cada um fazendo sua parte, garantimos um espaço harmonioso e eficiente, portanto a limpeza e organização dentro e fora do seu box no Mercado do Produtor são importantes para atrair e fidelizar compradores”, diz numa das publicações a serem distribuídas na Ceasa.

No folheto ainda são lembradas ações do descarte correto dos resíduos, assim como dicas da coleta de recicláveis, e da contribuição das doações de hortigranjeiros para o programa Banco de Alimentos.

Outros dois folderes farão parte do kit lixeira para carros “Ceasa Limpa”, que será distribuído. Nesta sacola contém dicas para o aproveitamento integral de alimentos, elaborados pelas nutricionistas da Ceasa. “Você sabia que podemos aproveitar as cascas, os talos, as folhas e as sementes para o preparo de novas receitas”, diz uma das mensagens do folheto. Em parceira com a Secretaria de Estado da Saúde, o outro folder tem informações gerais sobre cuidados que devemos ter com animais peçonhentos, tais como arranhas, lagartas, escorpiões e serpentes.

Mais informações no endereço www.ceasa.pr.gov.br no link “Campanha Ceasa Limpa”.