Fim do desperdício: como o Paraná virou exemplo de reaproveitamento de alimentos

Programa virou exemplo global e recebe crianças para aprendizado contra desperdício. Foto: Geraldo Bubniak/AEN



REINSERÇÃO SOCIAL– Outro benefício do programa acontece com a parceria do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen) com a ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Detentos que são monitorados por tornozeleira eletônica trabalham no processamento dos alimentos que não podem ser doados in natura e participam de atividades de capacitação em educação alimentar.

“São pessoas que tinham dificuldade de recolocação no mercado de trabalho e querem mudar de vida. Hoje, o nosso índice de reinserção no mercado formal entre os participantes do Banco de Alimentos é de 72%”, esclareceu Bublitz.

COMO PARTICIPAR– Para se cadastrar no programa, o representante legal da instituição interessada em receber doações devem formalizar o pedido via formulário próprio , cujas orientações completas estão disponíveis no site da Ceasa . Já os professores e diretores de escolas que queiram organizar visitas ao Banco de Alimentos Comida Boa podem fazer o cadastro no Ceasa Recebe .