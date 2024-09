Santa Catarina registra aumento na produção de leite e ovos em 2023

Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

A produção catarinense de leite aumentou 2,3% em 2023, e se mantém em quarto lugar no país com 3,2 bilhões de litros no ano. Esse é um dos dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, sobre a produção de origem animal relativa ao ano passado. A produção de ovos de galinha e de codorna atingiram recorde na série histórica, com um total de 285,1 milhões de dúzias, o crescimento foi de 3,2%.

O valor da produção catarinense é o quinto do país, totalizando R$ 8,9 bilhões em 2023 nos produtos de origem animal pesquisados: leite, ovos de galinha e codorna, lã e mel. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, os dados da pesquisa pecuária evidenciam todo potencial catarinense. “Os nossos produtores e toda cadeia produtiva tem compromisso com a qualidade e sanidade dos produtos, por isso somos referência no mercado interno e nossos produtos chegam a mais de 130 países”, destaca Colatto.

No ano passado a produção leiteira nacional atingiu recorde com 35,4 bilhões de litros, Santa Catarina contribuiu para isso com 3,2 bilhões de litros produzidos, o aumento de 2,3% da produção catarinense frente a 2022 superou o dos maiores produtores: Minas Gerais (0,6%), Paraná (2,2%) e Rio Grande do Sul (1%). A produtividade catarinense por vaca ordenhada no ano (3.850 litros) foi a segunda maior do país.

Ovos

O valor da produção de ovos cresceu 13,2% e atingiu R$ 1,5 bilhão. Em termos absolutos, foi o avanço mais expressivo entre todos os produtos em Santa Catarina.

A produção de ovos de codorna também atingiu recorde de 35,7 milhões de dúzias. Pela primeira vez, SC subiu para a terceira posição no país, o aumento foi de 28,5%. O valor da produção (R$ 63,5 milhões) teve alta de 56,6% frente ao de 2022.