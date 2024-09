Ceasa/SC destaca o agronegócio familiar num dos maiores eventos de alimentação do Sul do país

Foto: Divulgação / Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa) participam nesta quarta, 25, e quinta-feira, 26, da Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação (FEAL-SC), no CentroSul, em Florianópolis. O evento é voltado ao segmento defood servicee reúne expositores de várias regiões do estado. O objetivo é apresentar produtos e serviços para um público qualificado que trabalha com restaurantes, bares, hortifrutis, lanchonetes, hotéis, hamburguerias, confeitarias, conveniências, cozinhas industriais, entre outros.

A Ceasa está com seis estantes, com a participação de produtores rurais que comercializam seus produtos nas Centrais de Abastecimento do Estado. Nos dois dias de evento, a Ceasa vai mostrar o que Santa Catarina tem a oferecer em questão de alimentos da agricultura familiar e o funcionamento das três unidades regionais instaladas em São José, na Grande Florianópolis, Blumenau, no Vale do Itajaí, e Tubarão, na região Sul.

Relevância da Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Santa Catarina são fundamentais para garantir o abastecimento de hortifrutigranjeiros no mercado catarinense e até para outros estados, com vendas no varejo e principalmente no atacado. São produtos de qualidade, com selo de rastreabilidade e com bons preços, já que a compra é feita diretamente com o produtor.

“Nós somos o elo entre o produtor e o consumidor, oferecendo a estrutura física necessária para que essa negociação ocorra. Esse espaço na feira é muito importante para fortalecer ainda mais o homem do campo. Aqui temos a oportunidade de nos aproximarmos dos profissionais do setor de alimentação, além de ficar por dentro das novidades do mercado. Todos os dias caminhões saem da Ceasa, carregados de hortifrutigranjeiros, para abastecer estabelecimentos comerciais e a maioria desses alimentos é de produtores da agricultura familiar. Por isso a nossa missão é tão importante: ajudar o agricultor a escoar a produção e fazer com que esse alimento chegue com qualidade ao seu destino final”, ressaltou o diretor-presidente das Centrais de Abastecimento, Sandro Vidal.

Vitrine para o agronegócio

Esta é a segunda vez que a Ceasa participa da FEAL. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 5 mil participantes até o fim da feira. A programação conta com palestras, workshops, degustações e traz as inovações e tendências do mercado defood service. São apresentados negócios que vão desde a produção, processamento e a distribuição de alimentos até o consumidor final.

“No ano passado nós participamos da feira e agora, em 2024, estamos novamente com o nosso estande para dar visibilidade ao trabalho dos boxistas e produtores que utilizam as nossas Centrais para a comercialização dos alimentos. Para muitos essa é a única fonte de renda da família. O mercado defood servicecresce a cada dia no país e em Santa Catarina não é diferente. É preciso mostrar aos operadores de alimentos o trabalho sério realizado na Ceasa, prezando pela qualidade do que é produzido nas lavouras. Santa Catarina é conhecida pela força do agronegócio familiar e é isso que estamos destacando aqui”, disse o gerente de Abastecimento, Matheus Cristiano.

O evento

A feira conta com quatro arenas com palestras técnicas e práticas gastronômicas: Pizzaria & Panificação, Hambúrguer, Gastronomia e Confeitaria. O evento também proporciona oportunidades de conexões e parcerias por meio do apoio institucional de entidades como Ampe, Sebrae/SC, Adac/SC, Abrasel/SC/SC, Abih/SC, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Epagri, Faesc, entre outras.

“A Feal é uma oportunidade para dar destaque e agregar valor aos produtos da nossa agricultura familiar. Somos um estado referência na produção de alimentos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Epagri, Cidasc e Ceasa incentiva todo esse potencial com políticas públicas de fomento à produção e de conexão com os mercados”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

