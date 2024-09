Epagri e Sebrae lançam dois livros sobre o mel de melato da bracatinga

Os pesquisadores Everton Vieira e Denilson Dortzbach são os organizadores do livro técnico sobre a Indicação Geográfica

Na quarta-feira, 25, a Epagri e o Sebrae/SC vão lançar dois livros sobre o Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul-Brasileiro. O evento será no Centro de Treinamento da Epagri em Campos Novos, às 16h30, com a presença de lideranças do setor produtivo e de autoridades.

Um dos livros apresenta o trabalho técnico que levou o produto a receber a Indicação Geográfica (IG) na modalidade Denominação de Origem. O outro conta a história da produção deste mel na região.

Diferencial do mel

O mel de melato da bracatinga é um produto típico do Planalto Sul-Brasileiro. A região abrange 134 municípios dos três estados do Sul (PR, SC e RS). O mel é obtido a partir das excreções de cochonilhas, insetos colonizadores de caules da árvore bracatinga. As abelhas coletam essas excreções, chamadas de melato, para então produzir o mel, que apresenta uma coloração mais escura se comparado com o de origem floral.

Foto: Reprodução/Secom SC

O pesquisador da Epagri/Ciram Everton Vieira explica que não se encontra esse mel em nenhum outro lugar do mundo com as mesmas características. Foram esses fatores que levaram o produto a receber do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a Indicação Geográfica em 2021.

De acordo o pesquisador e gerente do Departamento estadual de planejamento da Epagri, Denilson Dortzbach, o registro de uma IG é conferido a produtos que são característicos do seu local de origem. “São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, como solo, vegetação e clima, como é o caso do mel de melato da bracatinga”, diz ele.

Indicação geográfica

O livro Indicação Geográfica Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul-Brasileiro mostra o trabalho técnico coordenado pela Epagri para a obtenção do registro de IG. A obra foi organizada pelos pesquisadores da Epagri Everton Vieira e Denilson Dortzbach e tem como autores técnicos da Empresa, professores da UFSC e consultores do Sebrae/SC.

Foto: Reprodução/Secom SC

O conteúdo se distribui em 175 páginas e 12 capítulos. Eles trazem informações da região como o clima, a paisagem natural e a ocorrência da cochonilha em associação com as abelhas. A obra também traz dados sobre a atividade apícola na região e sobre todo a organização para obter o registro de IG .

História e cultura

O livro Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul-Brasileiro: História e Cultura aborda a história da produção do mel na região, a organização da cadeia produtiva do mel de melato da bracatinga e as perspectivas futuras para este produto diferenciado. As autoras são as historiadoras Paola Beatriz May Rebollar e Christina Baumgartem.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para obtenção do selo de Denominação de Origem, bem como para elaboração dos livros, a Epagri, o Sebrae/SC e as associações de apicultores da Região Sul do Brasil trabalharam em parceria com o setor produtivo e com diversas instituições.

Serviço

O que: lançamento de livros sobre o Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul-Brasileiro

lançamento de livros sobre o Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul-Brasileiro Quando: quarta-feira, 25 de setembro, às 16h30min

quarta-feira, 25 de setembro, às 16h30min Onde: Centro de Treinamento da Epagri em Campos – BR 282, Km 342,S/N – Bairro Trevo, Campos Novos – SC

Centro de Treinamento da Epagri em Campos – BR 282, Km 342,S/N – Bairro Trevo, Campos Novos – SC Mais informações e entrevistas: Everton Vieira, pesquisador da Epagri/Ciram

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de Imprensa da Epagri

(48) 3665-5407/99161-9596