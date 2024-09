Agricultura familiar de SC participa de feira para empresas de alimentação em Florianópolis

O espaço da produção familiar participa pelo segundo ano consecutivo do evento – Foto: Divulgação/Epagri

Um dos atrativos da terceira edição da Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação de Santa Catarina (FEAL/SC) é um espaço voltado à agricultura familiar. Participarão 18 empreendimentos rurais selecionados pela Secretaria da Agricultura e Pecuária, através da Epagri, para mostrar seus produtos no evento. A FEAL/SC será realizada nos dias 25 e 26 de setembro no Centro de Convenções CentroSul, em Florianópolis, com meta de receber cinco mil participantes.

A programação do evento terá atividades que despertam interesse do segmento transformador de alimentação, o Food Service. Ele compreende negócios que vão desde a produção, processamento e a distribuição de alimentos até o consumidor final.

Agroindústrias catarinenses

O espaço da produção familiar participa pelo segundo ano consecutivo do evento e terá representantes de várias regiões de SC. Dentre os produtos, a feira terá cachaça, biscoitos, queijos, noz pecã, embutidos, cogumelos, suco de frutas, temperos à base de alho e também produtos in natura orgânicos.

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a feira é uma excelente oportunidade de negócios para as pequenas agroindústrias do Estado. “A Epagri desenvolve ações para que os agricultores familiares de Santa Catarina consigam agregar valor aos produtos, legalizar e profissionalizar os negócios. Depois do empreendimento formalizado, temos que garantir a venda desses produtos. A FEAL/SC é o espaço ideal para nosso produtor rural ampliar o relacionamento com as operadoras de alimentos, dar visibilidade à sua produção e estabelecer contratos futuros para comercialização”, avalia Dirceu.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, o evento conecta o trabalho dos agricultores familiares com o mercado. “Isso agrega mais renda e novas alternativas de diversificação das atividades no campo. A FEAL se consolida como espaço de fomento de negócios e de incentivo ao empreendedorismo”, avalia Colatto.

O evento

A FEAL é direcionada a empreendedores dos ramos de restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, padarias, confeitarias e conveniência, entre outros. A gratuidade na inscrição garante acesso ao ambiente da feira e também a uma ampla programação de conteúdos teóricos e práticos. A feira terá quatro arenas com palestras técnicas e práticas gastronômicas: Pizzaria & Panificação, Hambúrguer, Gastronomia e Confeitaria.

O evento também proporciona oportunidades de conexões e parcerias através do apoio institucional de entidades como Ampe, Sebrae/SC, Adac/SC, Abrasel/SC/SC, Abih/SC, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária/Epagri, Faesc, entre outras.

