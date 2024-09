Aplicativo da Epagri traz novas funcionalidades para apoiar produtores de maçã

Produtos digitais auxiliam no uso racional de fungicidas nos pomares – Fotos: Aires Mariga / Epagri

O Epagri Mob , aplicativo da Epagri, acaba de ganhar duas novas funcionalidades. Agora os usuários podem acompanhar pelo celular o monitoramento do frio e a evolução de alertas para doenças da maçã.

“Foi a forma que encontramos de levar informações de forma rápida e fácil ao nosso público, agora com foco especial para a cadeia produtiva da maçã”, explica o gerente da Epagri/Ciram , Luis Hamilton Garbossa. Os produtos foram desenvolvidos por profissionais da Epagri/Ciram, com apoio de técnicos de outras unidades, e até agora estavam disponíveis somente via site.

Felipe Augusto Moretti Ferreira Pinto, gerente da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim (EESJ), foi quem apresentou a demanda à gerência da Epagri/Ciram. Ele relata que a dificuldade que agricultores e técnicos têm de acessar computadores, principalmente quando estão a campo, foi um dos principais motivos. Diante do cenário, Iran Souza Oliveira, técnico de laboratório da EESJ, teve a ideia de incluir os produtos no Epagri Mob.

Solução sensacional

Segundo Felipe, a proposta foi prontamente aceita pelo gerente da Epagri/Ciram. “A solução desenvolvida ficou sensacional”, avalia. “Ficou muito fácil usar, com três cliques se chega na informação desejada”, descreve. Ele afirma que o sucesso foi tanto que técnicos que atuam na cadeia produtiva da uva já pedem produtos semelhantes.

Joelma Miszinski e Angelo Mendes Massignan, ambos da equipe da Epagri/Ciram, foram os principais responsáveis pela disponibilização das soluções no Epagri Mob. Os profissionais lembram que o retorno dos usuários é fundamental para o constante aprimoramento dos novos produtos. Para tanto, foi divulgado no próprio aplicativo um e-mail para enviar sugestões. “Contamos com a colaboração de nossa comunidade de usuários”, ressalta Angelo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Leonardo Araujo, pesquisador da EESJ, lembra que, ao se valer das novas informações disponíveis no Epagri Mob, técnicos e produtores de maçã podem aplicar de forma mais racional químicos usados no controle de doenças e no fim da dormência das plantas.

Segundo ele, o uso de fungicidas pode representar até um terço do custo de produção de maçãs, o que pode ser reduzido com as informações geradas pelos produtos digitais. O pesquisador afirma que o uso da ferramenta sobre doenças da maçã pode reduzir entre 10% e 20% a aplicação de fungicidas no pomar.

Conheça os novos produtos

Ao navegar pelo Epagri Mob o usuário verá agora a opção Doenças da Maçã. Clicando ali, terá acesso aos sistemas de alertas e avisos para a doenças sarna – ascósporos; sarna – conídios; podridão branca; podridão amarga; mancha da gala; cancro europeu. O usuário deve primeiramente selecionar uma estação meteorológica automática e depois uma doença. Caso a estação do seu interesse não esteja disponível pode sugerir a inclusão pelo e-mail [email protected] . Assista aqui ao tutorial de como acessar o Doenças da Maçã.

O Monitoramento do Frio apresenta as opções Horas de Frio, Unidades de Frio e Temperaturas. Para visualização, estão disponíveis as opções Gráfico Comparação/Mapas e Gráfico Localidade. O objetivo desta aplicação é auxiliar a tomada de decisão de fruticultores sobre a necessidade, época de aplicação e a concentração dos tratamentos para indução química da brotação em fruteiras de clima temperado. Confira aqui vídeo com o passo a passo para acessar o produto.

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99161-6596