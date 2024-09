Inscrições para o Concurso Café Qualidade Paraná encerram em 30 de setembro

Produtores rurais interessados em participar da 22ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná têm até o dia 30 de setembro para se inscrever nas unidades municipais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater ( IDR-Paraná ) ou nos sindicatos rurais. A inscrição é gratuita.

O evento é promovido pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que é formada pela secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), IDR-Paraná, Sistema Faep e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina.

Pela primeira vez, a cerimônia de encerramento será em Curitiba. O evento está agendado para 12 de novembro, no Mercado Municipal. Com a realização da premiação na capital paranaense, o concurso busca dar mais visibilidade aos produtos entre os consumidores. Além disso, os cafeicultores terão a oportunidade de conhecer e estar em contato direto com o mercado consumidor, com possibilidade de venda para cafeterias.

Nos últimos anos, o IDR-Paraná também investiu na formação de técnicos e extensionistas para a avaliação dos cafés. Atualmente, o concurso conta com a participação de oito Q-graders (avaliadores) de nível internacional e dez juízes do IDR-Paraná, profissionais altamente qualificados na análise de cafés especiais.

O Concurso Café Qualidade Paraná é o terceiro maior prêmio do gênero no Brasil, ficando atrás apenas de iniciativas realizadas em Minas Gerais e Espírito Santo, os maiores produtores nacionais de café.

REGULAMENTO- Podem participar proprietários rurais, meeiros, arrendatários e/ou parceiros, com comprovação de atividade cafeeira no Paraná. São duas categorias: cafés que passaram por processamento natural – ou via seca, em que os grãos são secados inteiros – ou cereja descascado, também chamado de via úmida, método em que a polpa do fruto é retirada antes da secagem.

Em ambas as categorias o produtor precisa estar atento ao tamanho do lote, que deve ser uma saca (62 quilos) beneficiada. Os grãos devem ter peneira 16 ou superior, até 11,5% de umidade e apresentar, no máximo, 12 defeitos (COB).

Os lotes inscritos passam inicialmente por uma avaliação física para detectar defeitos no produto – como grãos quebrados, ardidos, ou avariados por insetos – com base na Classificação Oficial Brasileira (COB). Na segunda avaliação, a prova de xícara, feita com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês), são analisados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida.

Em cada categoria, os finalistas classificados até o quinto lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da Bolsa de Valores Brasileira (B3) no dia anterior à data do encerramento do concurso, acrescido de um ágio mínimo de 50%.

Acesse o regulamento completo neste link .

PATROCÍNIO– O concurso Café Qualidade Paraná é patrocinado pela Faep (Federação da Agricultura do Paraná), Senar/PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Amiste Cafés, Bratac Seda, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná), CEAL (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Crea-PR, Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Ocepar, Sebrae/PR, Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Sociedade Rural do Paraná.