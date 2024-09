Adapar implementa sistema digital para emissão de GTA de equídeos

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) desenvolveu um novo sistema de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) de equídeos (asininos, equinos e muares). A implementação do novo sistema visa à emissão ativa feita pelo produtor.

A Lei n.º 20.962/2022, de autoria do deputado estadual Anibelli Neto, que instituiu o Passaporte Equestre no Estado do Paraná, estabelece que ele será destinado a proprietários de equinos, asininos e muares procedentes de estabelecimentos cadastrados na Adapar, e que cumpram com a legislação sanitária vigente no âmbito do Paraná.

ACESSO —O produtor que possui cadastro de exploração pecuária junto à Adapar pode acessar o sistema de emissão de GTA de equídeos pelo endereço eletrônico do órgão e realizar a adesão ao sistema.

A chefe da Divisão de Trânsito Animal da Adapar, Maira Polatti Tomaz Sypniewski, orienta que, após a adesão ao sistema, o produtor deverá entregar no Escritório Local (EL) da Adapar de jurisdição do município de sua exploração pecuária os exames de Anemia Infecciosa Equina (AIE).

Na entrega, também deve apresentar o atestado de vacinação contra influenza equina de todos os animais que planeja movimentar. Os exames devem constar no CPF do titular do cadastro.

Para o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, a implementação do sistema significa melhorias e facilidades para o produtor. “Este é mais um exemplo de inovação no Paraná que a Adapar traz para o agronegócio. Estamos buscando dia a dia novas soluções e a melhoria dos processos para a sociedade”, explica Martins.

EMISSÃO —Conforme o Departamento de Saúde Animal da Adapar (Desa), a GTA poderá ser emitida para destinos no estado do Paraná e para as finalidades de engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte, trabalho e atendimento veterinário. A guia será emitida conforme as exigências sanitárias regulamentadas em legislação federal e estadual vigente.

MANUAL —Para apoiar o produtor, a Divisão de Trânsito Animal montou um manual de orientação com o passo a passo para a emissão da GTA. O manual com as orientações ao produtor está disponível AQUI.