Congresso em Florianópolis reúne especialistas mundiais para discutir a qualidade do leite no Brasil

De 24 a 27 de setembro Florianópolis deve receber mais de mil pessoas para o 10° Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite. O evento é uma realização do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite (CBQL), com organização da Epagri e da Udesc. O congresso será no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, na região Norte da capital catarinense.

O tema central do congresso será “Qualidade do leite: um olhar para o futuro, inovação e sustentabilidade”, discutido em minicursos e palestras. Nesses quatro dias vão se reunir especialistas, pesquisadores, profissionais do setor e representantes de empresas ligadas à produção de lácteos.

De acordo com o presidente do congresso, Vagner Miranda Portes, que é pesquisador da Epagri e gerente do Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar em Chapecó (Epagri/Cepaf), a qualidade do leite no Brasil é um tema de extrema relevância para a saúde pública, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia produtiva.

“Neste congresso, que é o evento científico mais relevante no Brasil na área, vamos discutir e explorar os mais recentes avanços científicos, inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e estratégias que irão moldar o futuro da produção de leite no país”, afirma o pesquisador. “Temos ainda o compromisso de servir como um fórum permanente de discussões para impulsionar a qualidade do leite no Brasil, sempre pautado pelo rigor científico e pela responsabilidade social”, complementa.

Programação

Palestrantes de importantes instituições mundiais vêm ao Estado debater a qualidade do leite, que é um dos alimentos mais importantes para os brasileiros. No dia 24 de setembro o evento terá dois minicursos: um sobre a contagem de células somáticas e outro sobre o dimensionamento dos equipamentos de ordenha.

A programação dos demais dias será com palestras nos seguintes temas: desafios da elevada CCS, alterações físico-químicas do leite, baixo carbono na prática, inovação e gestão aplicada à qualidade do leite, qualidade de leite brasileiro, certificações em lácteos e biosseguridade.

Confira a programação completa aqui.

Leite em Santa Catarina

O leite é um dos principais produtos da agropecuária de Santa Catarina. Conforme dados do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), a produção ocupa o terceiro lugar na formação do Valor da Produção Agropecuária (VPA) catarinense.

Em 2023, conforme dados disponíveis no Observatório Agro Catarinense, o leite gerou cerca de R$ 7,9 bilhões em receitas. A maior parte desse valor foi gerada pelos 22,3 mil produtores comerciais de leite, que estão distribuídos por 255 (86%) dos 295 municípios catarinenses e entregam leite diariamente para 136 unidades industriais inspecionadas.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com a Epagri/Cepa, nos últimos anos a produção catarinense de leite cresceu de maneira mais significativa do que a da maioria dos estados. Conforme dados da Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE, no período de 2013 a 2022 a produção catarinense de leite cresceu 8,1%. No mesmo período, a produção brasileira cresceu 1% e a dos dois estados com maior produção, Minas Gerais e Paraná, cresceram respectivamente 0,6% e 2,9%.

Os números apontam que o crescimento da produção estadual decorre do aumento da produtividade do rebanho leiteiro, já que, de 2013 a 2022, o número de vacas ordenhadas diminuiu, enquanto a produção aumentou. Segundo os dados do Observatório, a região Extremo Oeste concentra a maior parte da produção estadual, seguida pelas regiões Oeste, Meio Oeste e Litoral Sul.

Na quantidade de leite adquirida pelas indústrias inspecionadas, Santa Catarina se destaca ainda mais. Em 2023, as indústrias catarinenses adquiriram 3,2 bilhões de litros de leite cru, o que representa 13% da quantidade adquirida no Brasil. Com isso, Santa Catarina ocupou a terceira posição nacional, sendo superada apenas pelo Paraná e Minas Gerais.

Essa foi a primeira vez, desde que os dados são levantados, que as indústrias de SC adquiriram uma quantidade maior do que as do Rio Grande do Sul. O fato voltou a se repetir no primeiro semestre de 2024. Os dados dos primeiros seis meses deste ano apontam que as indústrias do Estado aumentaram a aquisição de leite cru em 3,5%, na comparação com o primeiro semestre de 2023.

Serviço

· O quê: 10º Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite

· Quando: de 24 a 27 de setembro de 2024

· Onde: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira – Rodovia SC-401, km 01 S/N Trevo de Canasvieiras, Florianópolis – SC

· Informações e entrevistas: Vagner Miranda Portes, presidente do 10º CBQL, pelo fone (49) 2049-7512

Saiba mais sobre o evento: https://congresso.cbql.com.br/

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99161-6596