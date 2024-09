Epagri participa de projeto para levar sustentabilidade à agricultura da Etiópia

Abordagem integrada da Epagri, unindo pesquisa agropecuária e extensão rural, chamou a atenção dos etíopes

A Epagri está ajudando a transformar a extensão rural na Etiópia. A Empresa faz parte de um projeto de cooperação trilateral entre Etiópia, Alemanha e Brasil que busca aumentar a produtividade da agricultura de forma sustentável no país africano. O foco principal é estabelecer um Sistema de Extensão Pluralista (PES – Pluralist Extension System), adaptando práticas de extensão rural para as necessidades locais.

A iniciativa conta com parceria do Ministério Federal da Agricultura da Etiópia (MoA), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil (MDA) , do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) , da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ) .

O projeto iniciou com missões de diagnóstico, tanto na Etiópia quanto no Brasil. Em 2022, a Epagri participou de uma missão na Etiópia, levando técnicos para identificarem as necessidades locais.

No ano seguinte, uma missão da Etiópia ao Brasil incluiu visitas a Santa Catarina. A Epagri apresentou experiências em extensão rural, políticas públicas e sistemas de informação. Os instrutores Nilce Ayres, Hoilson Fogolari e Humberto Bicca Neto receberam a delegação etíope e forneceram informações detalhadas sobre o modelo brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Referência em ATER

A abordagem integrada do trabalho da Epagri, que combina pesquisa agropecuária e extensão rural, além da colaboração com instituições do setor para disseminar conhecimento aos agricultores, chamou a atenção da delegação etíope. “Observamos um trabalho planejado de maneira coordenada e voltado para resultados, utilizando uma gestão eficiente de recursos. Isso se apresenta como um modelo promissor para nossa realidade”, disse Yenenesh Egu, diretora executiva de Extensão Agrícola e Hortícola do Ministério da Agricultura da Etiópia.

A Epagri t ambém realizou capacitações para apoiar a implantação do Sistema de Extensão Pluralista na Etiópia. Darlan Marchesi e Marcelo Zanella, instrutores em Sistemas de Plantio Direto e Hortaliças (SPDH), realizaram treinamentos presenciais naquele país para capacitar os multiplicadores locais. Paralelamente, os técnicos Daniel Uba e Humberto Bicca realizaram capacitações online, abordando temas como ATER Organizacional e Digital.

Projeto de lei

“Os resultados dessa cooperação trilateral já estão se materializando”, diz Humberto. Um dos principais avanços foi o estabelecimento de um marco legal na Etiópia. Conhecido como Proclamação do Sistema de Extensão Pluralista, ele é inspirado na Política Nacional de ATER do Brasil. “Esse marco representa um avanço significativo para o fortalecimento da extensão rural naquele país”, acrescenta o extensionista. Além disso, um piloto do HUB de Inovação na Agricultura foi criado para fomentar a inovação e a modernização da agricultura etíope.

A participação da Epagri foi fundamental na criação desse projeto de lei, que está em fase avançada de apreciação no poder legislativo da Etiópia. “A expertise da Epagri permitiu o melhor entendimento do papel da extensão rural pública e suas interações com políticas públicas e instituições privadas. Essa contribuição foi importante para adaptar o modelo de ATER às condições e necessidades específicas da Etiópia”, detalha Humberto.

Horizontes ampliados

Humberto acrescenta que a participação da Epagri nesse projeto traz uma série de benefícios estratégicos e institucionais para a Empresa. Além de fortalecer a reputação internacional e consolidar o modelo brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Epagri ganha com a troca de experiências, o desenvolvimento técnico de seus profissionais e a expansão de redes de cooperação com instituições internacionais. “A iniciativa também promove a inovação e a modernização de práticas agrícolas, alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e abre portas para futuras colaborações globais, potencializando o impacto da Epagri em contextos locais e internacionais”, finaliza.