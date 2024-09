Viagem à França: inscrições para o Concurso Seda Paraná abrem nesta sexta-feira

O formulário de inscrição para o Concurso Seda Paraná – Excelência na Eficiência de Produção e Qualidade de Casulos Verdes pode ser preenchido, a partir desta sexta-feira (13), pelas interessadas em concorrer a uma viagem a Lyon, na França. Serão premiadas as duas primeiras colocadas. O edital do concurso pode ser acessado no site da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab).

O Concurso Seda Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado e objetiva o reconhecimento e a valorização da dedicação, capacidade e talento das sericicultoras em produzir e fornecer casulos verdes de alta qualidade, impulsionando a sericicultura como atividade economicamente próspera e ambientalmente responsável, com destaque à presença das mulheres na cadeia produtiva.

Podem participar do concurso mulheres sericicultoras maiores de 18 anos e que comprovem ser produtoras de casulos verdes no Paraná. Os documentos necessários são cópias do RG e CPF e cópia do Registro de Produtora Rural ou documento que comprove que a produtora se dedica à produção de casulos verdes, como CADPRO, DAP/Pronaf e CAF/Pronaf válido da Unidade Produtiva Familiar Rural (UPFR).

As sericicultoras interessadas em participar do Concurso Seda Paraná deverão preencher o Formulário de Inscrição Individual e os outros anexos do edital . As inscrições podem ser feitas de forma virtual ou nas Unidades Municipais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Paraná. Confira os endereços AQUI . O prazo segue até 11 de outubro de 2024.

A Comissão Julgadora será formada por três técnicos do IDR-Paraná. As vencedoras terão direito a acompanhante, hospedagens, alimentação e inscrição para uma feira do setor, correspondendo ao valor total de R$ 66 mil. As sericicultoras colocadas da terceira à décima posição serão premiadas com troféus.

A divulgação das vencedoras ocorrerá no 41º Encontro Estadual de Sericicultura em julho de 2025, em Cruzeiro do Sul, na região Noroeste do Paraná.

A viagem à França está prevista para novembro de 2025, quando se realiza o Festival da Seda, em Lyon. O desempenho das sericicultoras será avaliado entre 1º de setembro de 2024 e 30 de maio de 2025. A cerimônia de premiação será no Palácio Iguaçu, em Curitiba, prevista para 6 de agosto de 2025.

SEDA NO PARANÁ– O Paraná está consolidado como líder nacional na produção de casulo de bicho-da-seda, atividade exercida por pequenos produtores rurais que se dedicam à cultura como diversificação agrícola para geração de renda. O Paraná produz aproximadamente 86% da seda do Brasil, seguido por São Paulo (10%) e Mato Grosso (4%). A produção paranaense é exportada para países como França, Itália, Japão, Índia e China.

Em 2023 a sericicultura rendeu R$ 39,2 milhões, com a produção de 1,4 mil toneladas, de acordo com dados do Departamento de Economia Rural (Deral). O município de Nova Esperança, considerado capital nacional da seda, lidera a produção, com 138,8 toneladas de casulos produzidos em 277,6 hectares, que geraram um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 4,1 milhões no ano passado.

Dos 399 municípios paranaenses, 153 atuam com a sericicultura. A atividade envolve cerca de 1,3 mil produtores no Estado.

A pré-inscrição para o concurso tinha sido aberta em 23 de junho durante o 40º Encontro Estadual de Sericicultura, que reuniu aproximadamente 1,5 mil pessoas, em Nova Esperança, na região Noroeste do Paraná.