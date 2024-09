Em oito meses, Rondônia ultrapassou a marca de 18,5 mil novos negócios abertos em 2024

Com condições favoráveis criadas pelo governo de Rondônia para os negócios prosperarem, o estado alcançou a marca de 18.580 empresas abertas de janeiro a agosto de 2024, conforme balanço da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer). Já são 4.626 negócios a mais, desde o fechamento do balanço do primeiro semestre deste ano.

O crescimento é de 2,28% em relação aos oito primeiros meses do ano passado. Uma velocidade de crescimento econômico que impressiona, e reflete na melhoria da qualidade de vida da população. De 2019 até agosto de 2024, foram abertas 136.872 novas empresas no estado, gerando empregos e renda.

Ao mesmo tempo que os negócios prosperam no estado, melhora a empregabilidade. Em 2023, o estado conquistou a menor taxa anual de desemprego, sendo reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como o que teve o melhor desempenho em manter a força de trabalho ocupada durante todo o período.

DESENVOLVIMENTO

O governo do estado vem fortalecendo as ações para manter o cenário de pleno desenvolvimento em 2024. Entre as estratégias adotadas pelo governo está a expansão gratuita da capacitação da população, apoio com liberação de microcrédito aos pequenos negócios; benefícios fiscais; investimento em dar visibilidade aos produtos e serviços rondonienses no mercado nacional e internacional; e a simplificação e agilidade na abertura de empresas.

O governador do estado, Marcos Rocha, salientou que Rondônia está se transformando em um polo de desenvolvimento econômico em evidência no Brasil. ‘‘O governo vem dando condições para que empresas cresçam no estado, investindo na melhoria dos serviços prestados e em fortalecer o apoio aos negócios, e este momento de pleno desenvolvimento conquistado por Rondônia é resultado de políticas públicas sérias, e também da dedicação por parte da população em aproveitar as oportunidades.’’

SIMPLIFICAÇÃO E AGILIDADE

Os interessados em abrir empresa em Rondônia são acolhidos por um serviço simplificado, moderno e ágil, desenvolvido no âmbito da Junta Comercial. O presidente da Jucer, José Alberto Anísio, destacou que, o tempo médio para registro de uma empresa é de 3h6min, um recorde de agilidade no estado, ressaltando, ainda que, o passo a passo funciona 100% na modalidade digital por meio do sistema estadual ‘‘Empresa Fácil RO’’, que pode ser acessado no link https://www.empresafacil.ro.gov.br/.

O vice-presidente da Jucer, Éder Neves Falcão, acrescentou que pelo ‘‘Empresa Fácil RO’’, há a integração dos órgãos envolvidos na abertura de empresas, e desta forma, mesmo que o registro do negócio envolva diferentes secretarias e órgãos de esferas distintas é possível resolver tudo por essa única plataforma.

Abertura de novas empresas em Rondônia – 2024