Com 15 prêmios mensais, governador lança oficialmente programa Nota Premiada Acreana na terceira noite da Expoacre

Ao lado do secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas, o governador do Acre, Gladson Cameli, lançou o programa Nota Premiada Acreana na terceira noite da Expoacre, nesta segunda-feira, 2. Este é mais um incentivo para movimentar a economia no estado e garantir benefícios ao consumidor.

Governador lançou programa Nota Premiada no estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O programa terá sorteios mensais de prêmios de até R$ 20 mil para o cidadão que pedir a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra.

“ O governo do Estado sempre está preocupado em melhorar a sua arrecadação sem aumentar impostos. Então a gente vai atrás da população pedir para que nos ajude a arrecadar mais de nota fiscal. E isso também volta em forma de serviço para a comunidade”, disse o secretário.

Para concorrer, o cidadão precisa se cadastrar no site Nota Premiada . Serão 15 prêmios mensais, três para cada regional do estado, aumentando as chances de ganhar, com valores que chegam a R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de um prêmio anual de R$ 70 mil.

São 15 prêmios mensais para todo o estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom

As entidades sociais cadastradas no programa e indicadas pelos ganhadores receberão outro prêmio, equivalente a 50% do valor recebido pelo cidadão sorteado.

O aumento do número de notas fiscais emitidas contribuirá com a elevação da arrecadação tributária, o que impacta diretamente nos serviços prestados pelo governo.

O governador Gladson Cameli, na solenidade, agradeceu a todos os envolvidos nesta campanha e disse ainda que a Sefaz desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do estado.

“A Sefaz mexe com o tesouro do nosso estado, então preciso pedir à população, a todos vocês que peçam nota fiscal. O Estado não pertence ao governador, ao secretário, mas a milhares de cidadãos. Quero agradecer a todos que ficaram empenhados em fazer esse projeto”, pontuou.

Na terceira noite da Expoacre, o governador aproveitou para ir até a alguns estantes privados e institucionais.

No espaço da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), o governador falou da parceria cada vez mais fortalecida entre a iniciativa privada e o poder público.

“A Fieac tem um papel fundamental na orientação, nos levantamentos que fazem para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa economia. Então, temos que agradecer mesmo essa federação e todos os diretores e membros, porque uma iniciativa privada forte é um governo forte”, reforçou.

