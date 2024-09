Com internet gratuita, empreendedores aumentam expectativa de vendas

Para auxiliar nas vendas dos empreendedores da economia solidária durante a Expoacre, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), fechou parceria com a Sem Fronteiras, que está disponibilizando um ponto de internet gratuito para os feirantes.

O empreendedor André Luiz Batista, trouxe para a Expoacre o seu ateliê especializado em roupas para animais, como gato e cachorro. Ele falou sobre a dificuldade em conseguir conexão de internet nos anos anteriores.

Empreendedor destacou a necessidade da internet para as vendas. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

“Olha, nos anos anteriores a gente, com a nossa própria internet, era difícil fazer as vendas, devido ao grande fluxo de gente. Esse ano vamos ver como é que vai ficar, mas eu já conectei a primeira maquininha e o sinal está ótimo”, contou André.

Em um espaço que agrega um grande número de usuários conectados ao mesmo tempo, foi avaliado a necessidade de uma rede que pudesse atender exclusivamente os empreendedores.

Secretário Marcelo Messias, falou sobre a parceria para atender os empreendedores. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

“A vinda da Sem Fronteiras para o parque nos facilitou e principalmente aqui no galpão da economia solidária, porque nós estamos aqui com 80 empreendedores, que necessitam da máquina do cartão de crédito, para o cliente fazer o pagamento. Então, a parceria com a Sem Fronteiras nos auxiliou bastante. Com esse ponto de internet, os empreendedores poderão fazer a sua venda e a comercialização de um jeito mais fácil”, destacou o secretário da Sete, Marcelo Messias.

A chefe do departamento de negócios da Sete, Luziana Oliveira, explicou que a disponibilização da rede comtempla todo o Galpão. “Disponibilizamos tanto para o segmento de jardinagem, como de alimentação e de artesanato, todos eles tiveram acesso a senha e Wi-Fi para atender os seus clientes durante as nove noites de Feira”.

O empreendedor Janderson Almeida, conta que há três anos participa da Feira com a venda de suco natural de laranja, no espaço da economia solidária. Ele relata a importância da internet para as vendas.

Janderson ressaltou a expectativa de vendas com máquina de cartão, durante a Feira. Foto: Dharcúles Pinheiro/Sejusp

“A internet ela é essencial, sem ela as vendas vão lá embaixo, pois hoje em dia a clientela é mais pix e cartão. Então ajuda muito, é de grande importância essa rede de internet. Ano passado a gente teve uma grande dificuldade e esse ano, até o momento, graças a Deus está tudo certo com essa rede da Sem fronteiras e a expectativa de vendas está muito boa, se Deus quiser será mais um ano de satisfação”, expressou o empreendedor.

