Piana destaca fortalecimento do turismo do Paraná com novo voo Curitiba-Buenos Aires

O governador em exercício Darci Piana participou, nesta quinta-feira (11), do evento que marcou o início das operações do trecho Curitiba - Buenos Aires pela companhia aérea JetSMART. Anunciado em abril deste ano, os voos partem do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da Capital, com destino à Argentina três vezes por semana.

Mais de 150 passageiros desembarcaram em solo paranaense neste primeiro voo, entre eles jornalistas do país vizinho que vão realizar um tour pela Capital do Estado durante dois dias. Os atrativos paranaenses serão divulgados pelos veículos de imprensa argentinos, como InfoNegocios, Noticias Argentinas, Radio Continental e Cronista.

Piana destacou que o Governo do Estado tem trabalhado para que o Paraná seja reconhecido como referência em turismo. “Esse é um esforço muito grande que estamos fazendo. Nós temos belezas naturais extraordinárias, temos uma Capital bela, organizada, a cidade mais inteligente do mundo, e nós precisamos mostrar isso”, destacou.

“Desde o início desta gestão, o nosso compromisso era fomentar o turismo e o resultado está aí. A oportunidade de conhecer Buenos Aires, Santiago, e eles conhecerem Curitiba e o Paraná. Isso faz bem para todo mundo”, finalizou.

Os voos da JetSMART atendem a crescente demanda por voos internacionais com destino ao Paraná. O voo para Santiago, no Chile, começou a operar em 19 de junho, com datas disponíveis até setembro. Com duração de 3h30, a linha deve operar com três frequências semanais (domingos, quartas e sextas-feiras). De Curitiba os voos partem às 21h40, enquanto que de Santiago a partida é às 16h15. A expectativa é de atender 15 mil passageiros somente neste ano.

Já o voo para Buenos Aires, que teve início nesta quinta (11), tem duração de 2h23 e conta também com três frequências semanais. Cerca de 43 mil pessoas devem utilizar a linha até o fim de 2024. A Argentina foi o segundo maior emissor de turistas para o Estado em 2023, com 225.514 registros de chegada levantados pela Embratur.

ENCURTANDO DISTÂNCIAS– O voo inaugural permitiu o reencontro de duas irmãs. Virginia Martinez, que mora em Córdoba, na Argentina, não vinha visitar a irmã há 17 anos. “A viagem foi muito agradável. Eu tenho medo de voar, mas me senti muito bem. Vim visitar minha irmã que mora em Curitiba e queremos muito nos ver com mais frequência”, disse a argentina.

Maria Eugênia Martinez é a irmã que mora no Paraná e ficou feliz com a conexão direta. “Com essa nova linha, vai facilitar muito, principalmente por ser de baixo custo e mais rápida”, destacou.

Segundo a gerente comercial de Mercados Internacionais da JetSMART, Veronica Marambio, as novas rotas abrem caminho não só para Santiago e Buenos Aires, mas também para outros destinos da América do Sul. “Nós voamos em oito países da região e temos mais de 80 rotas. Agora, com mais essas duas, conectamos Curitiba com nossas outras opções. De Santiago é possível ir para Lima, no Peru, para o Deserto de Atacama, um destino muito lindo, ou para Antofagasta, que é um foco de turismo de negócios muito importante no Chile”, explica.

“Estamos melhorando a conectividade de todo o Brasil e fortalecendo o turismo internacional entre os países. Curitiba é uma cidade maravilhosa, tem muita cultura, inovação, arquitetura, então estamos seguros que vai ser um destino maravilhoso” complementou a gerente.

O CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo Correa, ressaltou que o Paraná é o principal mercado dentro das operações da empresa. “A CCR tem 45 milhões de passageiros espalhados em 20 aeroportos, mas a maior concentração de passageiros que nós temos é no Paraná. Para nós é um lugar muito especial”, salientou.

A empresa opera, além do Afonso Pena, os aeroportos do Bacacheri (Curitiba), Londrina e Foz do Iguaçu. “São destinos muito importantes, quer sejam de origem, de pessoas que saem por motivos de trabalho ou de turismo, quer sejam de destino. Curitiba é um lugar de inovação cada vez mais desenvolvido e Foz do Iguaçu é uma preciosidade que nós temos no Brasil.”

HISTÓRICO– Desde 2019, o Governo do Estado tem buscado ampliar a malha aérea, tanto em nível regional quanto para outros destinos fora do Paraná. Entre as iniciativas estão o fomento ao turismo, setor que tem crescido ano após ano, sendo que, somente em 2023, quase 8 mil vagas foram criadas neste setor; e o contato próximo com as companhias aéreas, resultando em mais voos e destinos.

“O Paraná entende o turismo como atividade econômica, então estamos trazendo cada vez mais voos diretos para o Estado, fazendo com que isso fomente cada vez mais a vinda de turistas estrangeiros para o Paraná. Temos atuado não só diretamente com as companhias, mas também realizando encontros, exposições em cidades estratégicas, tentando trazer cada vez mais turistas”, afirmou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Somente neste ano, o número de voos internacionais saindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena dobrou, passando de quatro para oito opções. O terminal já possuía voos diretos partindo de Curitiba para Montevidéu (Uruguai) pela Azul, Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e pela Gol, além de Santiago (Chile) pela Latam.

Agora, estão disponíveis voos para Santiago e Buenos Aires pela JetSMART, que começaram a operar em junho e julho, respectivamente; e já foram anunciados o trecho Curitiba - Lima (Peru) pela Latam, com início das operações em 28 de outubro, e Curitiba - Assunção (Paraguai), com a operação iniciando em dezembro. No Oeste, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas também conta com voos para Santiago, operados pela JetSMART.

CCR – A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR. Ela opera 20 terminais aéreos no mundo em quatro países e nove estados brasileiros, sendo 17 aeroportos no Brasil. Em 2022, assumiu os aeroportos Afonso Pena (São José dos Pinhais), Bacacheri (Curitiba), de Londrina e de Foz do Iguaçu, integrantes de um pacote de concessões à iniciativa privada, com previsão total de investimentos de cerca de R$ 1,4 bilhão por 30 anos.

Em 2023, anunciou obras de melhoria em 14 aeroportos do Brasil, incluindo os quatro que a empresa opera no Paraná, com previsão de conclusão para o fim deste ano.

JETSMART – A JetSMART é uma companhia aérea de baixo custo criada por fundos de investimentos dos Estados Unidos e pelo co-fundador da LBM Fermin Ithuralde Indigo Partners, que também controla as companhias aéreas Frontier Airlines dos Estados Unidos, Volaris, do México e Wizz Air, da Hungria. Atualmente, possui 39 aviões, com previsão para chegar a 100 aeronaves até 2028. Sua principal base de operações é o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, Chile.

PRESENÇAS – Participaram do evento o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o cônsul da Argentina em Curitiba, Diego Milanese; representantes da CCR Aeroportos e da companhia JetSmart.