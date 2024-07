Servidores do Executivo estadual podem fazer pós-graduação gratuita em turismo

Servidores públicos civis e militares, assim como empregados públicos do Poder Executivo do Estado do Paraná, podem ter pós-graduação de Gestão em Turismo, com certificado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro). O curso é uma parceria com a Escola de Gestão do Paraná , vinculada à Secretaria da Administração e Previdência, e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

São ofertadas dez vagas na modalidade de ensino a distância (EAD), com carga horária de 450 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, pela internet . É preciso, também, ter cadastro na Escola de Gestão do Paraná.

O secretário do Turismo, Márcio Nunes, ressalta que é uma oportunidade aos profissionais do Estado que atuam direta ou indiretamente com o turismo para terem uma qualificação maior e contribuir na elaboração de políticas públicas.

“É muito importante termos profissionais capacitados não apenas no atendimento direto ao turista, mas também na carreira pública, que são os que contribuem com a legislação voltada ao turismo. O turismo envolve muitas áreas, em especial a segurança pública, e essa é uma boa oportunidade aos servidores”, disse.

Para se inscrever, é preciso seguir etapas importantes, descritas no edital, que pode ser consultado AQUI .

ESPECIALIZAÇÃO– O curso de pós-graduação para funcionários públicos do Paraná se soma a outro curso ofertado pela Unicentro para recém-formados: a residência técnica na área do turismo . Ao todo, 40 profissionais serão selecionados para as vagas ofertadas em diversas regiões do Estado para profissionais recém-formados em Administração, Comunicação, Design, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Gestão Pública e Turismo.

Ao mesmo tempo em que eles fazem a pós-graduação, com carga horária total de 450 horas (30 horas semanais), atuam no mercado de trabalho, diretamente com a Secretaria do Turismo do Paraná, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.375,00, mais auxílio-transporte de R$ 264,00. As inscrições para a residência técnica já se encerraram e as provas para a seleção dos candidatos serão no próximo domingo 08).