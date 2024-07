Paraná mostra seus atrativos de turismo religioso na maior feira do segmento do Brasil

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, apresenta ao público da feira ExpoCatólica, em São Paulo, os atrativos e roteiros do turismo religioso do Paraná. São esperados mais de 20 mil visitantes no evento que teve início nesta quinta-feira (04) e segue até domingo (07). É considerado a maior vitrine do segmento no Brasil e na América Latina.

No estande do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo pertencente ao governo estadual, estão exemplos das cerca de 380 ofertas turísticas no segmento e as já consolidadas Rota do Rosário (Norte Pioneiro), Rota da Fé (Nororeste) e Caminhos de São Miguel (Campos Gerais). Essas três rotas somam 876 quilômetros de caminhos que passam por igrejas, santuários e atrativos ligados ao turismo religioso. É o terceiro maior em número de ofertas deste segmento de acordo com os registros do Sistema de Inteligência Turística do Paraná (SiTU).

“O Paraná está mostrando seu potencial em turismo religioso. É um segmento que pode mudar a vida de pessoas e das cidades que possuem uma rica e importante história relacionada à construção de monumentos e estruturação de rotas”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Para a melhor estruturação do turismo religioso como fonte de renda, geração de emprego e economia aos municípios, foi criado um grupo de trabalho que é coordenado pelo governo do estadual, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), e que também reúne representantes da Pastoral do Turismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Sul 2), da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav-PR), Associação Inter Religiosa de Educação (Assintec), Fecomércio e Sebrae.

EXPOCATÓLICA– A ExpoCatólica é uma feira internacional de produtos religiosos que proporciona o encontro de centenas de expositores com leigos, religiosos e clérigos de todo o mundo. São mais de 200 expositores, com 16 eventos realizados em três arenas, com conteúdos dinâmicos voltados à fé e religiosidade.