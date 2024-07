Capacitação gratuita em turismo reunirá mais de 400 profissionais em Jacarezinho

Mais de 400 profissionais da área de turismo já confirmaram participação nas ações de capacitação e oficinas com temas relacionados à atividade que acontecem nesta quinta-feira (04), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os cursos e oficinas fazem parte da 3ª edição das Jornadas Turísticas do Paraná, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu).

As Jornadas Regiões Turísticas reúnem representantes do setor para rodadas de conversas e negócios. Palestras, capacitações e oficinas gratuitas têm como objetivo promover aproximação dos diversos segmentos do trade e orientar sobre estratégias de promoção do turismo.

Desde segunda-feira (01), equipes da Setu estão na região conversando com empresários e profissionais para elaborar um mapeamento dos atrativos locais. Durante as visitas, as equipes entregam o convite para e evento, que contará com oficinas práticas de roteirização, marketing turístico, infraestrutura turística, além de palestras sobre como obter linhas de crédito para trabalhar com o setor, ferramentas para produção de projetos, além de apresentação dos diferentes programas do Governo do Estado para a área.

Entre os participantes estão gestores públicos, empresários e profissionais da área de turismo de Tomazina, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Carlópolis, Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá, Bandeirantes, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ribeirão Claro.

A administradora da Pousada Recanto Bela Vista, Gislaine Marins Palma, de Carlópolis, é uma das empresárias locais que estará no evento. A pousada está sendo preparada para receber turistas, mas o local já fornece espaço para casamentos ao ar livre, e para atender quem busca o lazer em meio à natureza. “Acredito que para a cidade e região essas oficinas agregam muito. Estamos precisando dessa alavanca na área do turismo. Vou participar da oficina de marketing porque quero aprender mais sobre como usar as ferramentas da internet”, disse.

A presidente da Cooperativa Copescarte, de Santo Antônio da Platina, Maria das Graças Santiago de Moura Rosa, vai participar da capacitação, mas também vai terá a oportunidade de expor seu artesanato com couro de peixe. “É um produto que gera muita curiosidade. Vou fazer a oficina de roteirização do turismo porque eu moro em um bairro que tem a primeira Igreja de Santo Antônio, uma mina d’água, a Pedra Branca, e uma estação férrea. Temos um roteiro que eu acho legal e quero aprofundar conhecimento nesta área”, disse.

EXPECTATIVA– A região do Norte Pioneiro tem uma diversidade de segmentos do turismo, com atrativos rurais, de aventura e religiosos. Para a diretora de Turismo da Prefeitura de Carlópolis, Renata de Azevedo Silva, as Jornadas Regiões Turísticas são importantes para mostrar aos moradores a dimensão do turismo como gerador de emprego e renda. “Vou participar das oficinas e achei interessante aprender mais sobre a infraestrutura turística, como uma forma de ajudar no departamento do turismo da cidade”, afirmou.

Aline Damásio, diretora de Cultura e Turismo de Santo Antônio da Platina, lembra que, no Interior Estado, o acesso maior se dá para capacitações online apenas. “Acredito que esse encontro presencial ajuda muito e acho uma grande oportunidade de aprendizado para quem já trabalha com isso, pois pode se aperfeiçoar”, destacou.

Proprietário da Arena Comelli, em Cambará, Bruno Zanon Comelli conta que recebe turistas do Paraná e de São Paulo. “Temos um ambiente familiar há dois anos, com restaurante, pesca esportiva, área esportiva com campos de futebol, entre outras opções. É sempre produtivo um pessoal do mesmo ramo estar em conexão, trocando ideias e informações, e conhecer novas maneiras de gerir o seu negócio”, afirmou.

JORNADAS TURÍSTICAS– A meta é promover esses encontros com as 18 Regiões Turísticas do Paraná até o final do ano. "Queremos atuar junto com a iniciativa privada para que possamos oferecer os melhores serviços no turismo. Os atrativos já temos no Paraná. Precisamos agora capacitar os profissionais e trabalhar junto com eles para vender o destino Paraná aos turistas de outros estados e países", afirmou o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

Em Jacarezinho, nesta quinta-feira (04), o evento acontece no Cine Iguaçu. Desde o mês de abril, 320 empresários e profissionais de cerca de 30 municípios das Regiões Turísticas Vales do Iguaçu (Sudoeste) e Litoral já participaram das ações.