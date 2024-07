Festival de inverno, gastronomia e festas animam o calendário turístico do Paraná em julho

O calendário turístico do Paraná está repleto de atrações em julho. São destaques os festivais de inverno e de dança, ambos em Curitiba, e o festival de música, em Londrina, além do Cianorte Festival, no Noroeste do Paraná, com shows e muitas atrações. O calendário também traz as tradicionais festas nos municípios para comemorar datas marcantes, movimentando a economia das cidades e regiões.

O Governo do Paraná reuniu, em um único site , diversas opções de destinos turísticos para aproveitar ao máximo os principais atrativos e destinos. Já as opções de turismo para o frio estão no site www.viajeparana.org.br e contemplam gastronomia, rotas de vinhos, resorts de águas termais, montanhismo e outras dicas.

No Litoral, o Festival de Gastronomia Caiçara movimenta a região de Pontal do Paraná até a próxima sexta-feira, dia 5, com opções diversas de pratos de restaurantes parceiros. Já a Festa da Tainha é opção do turismo em Paranaguá, até dia 7, e na Ilha do Mel durante todo o mês.

O município de Boa Esperança, no Oeste, realiza a 24ª edição da Festa da Vaca Atolada, prato típico regional à base costela de boi e mandioca, que remonta às origens da cidade. O evento acontece em 28 de julho com muitas apresentações musicais. A expectativa é superar o número de 4 mil convites vendidos no ano passado.

CAPITAL –Em Curitiba, conhecida como a capital mais fria do Brasil, acontece o Festival de Inverno do Centro Histórico, de 26 de julho a 4 de agosto. A 12ª edição do evento mobiliza bares, restaurantes e outros estabelecimentos desta área da cidade, onde estão igrejas centenárias, monumentos, Casa da Memória. São ofertadas atividades culturais, música, apresentações de dança, teatro, feiras de artesanato e gastronomia típica, além de outras atrações especiais, como visitas guiadas gratuitas em pontos históricos.

A capital também sediará mais uma etapa do Muscle Contest International, um dos maiores eventos de fisiculturismo, de 19 a 21 de julho.

MÚSICA E DANÇAS –Logo no começo do mês, de sexta-feira a domingo (5 a 7) será realizado, também em Curitiba, a 21ª edição do FIH2 – Festival Internacional de Danças Urbanas. O evento reúne mais de 100 grupos de dança do Brasil e América do Sul. Mais de 2 mil dançarinos profissionais farão performances ligadas ao hip-hop e gêneros urbanos diretamente ao palco do Teatro Positivo.

Já a região Norte do Paraná recebe a 44ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina, de 13 a 21 de julho. Promovido pelo Governo do Estado, Prefeitura de Londrina e outras instituições, o Festival deverá receber mais de 35 mil pessoas, segundo prevê a organização.

No Noroeste, o agito fica por conta do Cianorte Festival, de 19 a 28 de julho, parte das comemorações dos 71 anos da cidade. São shows, atrações culturais, desfiles, comida típica, expositores e parque de diversões na região do Novo Centro. A expectativa é superar o público e movimentação financeira da última edição, que contou com mais 183 mil pessoas e movimentou R$ 4,5 milhões.

Já em Juranda (Centro-Oeste), acontece a Expojur 2024, de 19 a 21, no Centro Municipal de Eventos. A festa tem rodeios, praça de alimentação, atrações culturais e shows.

TURISMO DE PESCA – Nos dias 12 e 13, Guaratuba (Litoral) recebe a 18ª edição do Festival Sul Brasileiro de Pesca, no trapiche da popular Praça dos Namorados. O evento vai reunir competidores e entusiastas da pesca esportiva de todo o Brasil.

Dos dias 18 a 21, Iretama (Centro-Oeste), comemora seu 64º ano de emancipação política com festa típica, alegrada por show, alimentação, rodeios, prova do tambor, cavalgadas e outras apresentações culturais. A programação toma conta do Parque de Exposições do município, com expectativa de atrair uma média de 12 mil pessoas por dia de evento.

Outra comemoração é em Marumbi (Norte) que completa 64 anos de emancipação com uma série de eventos na Praça Central, dos dias 26 a 28. Mais de 4 mil moradores e turistas podem aproveitar shows, apresentações e comida tradicional do município.

Confira a lista dos eventos e datas:

Até 5 de julho – Festa da Tainha – Pontal do Paraná

Até 7 de julho – Festa da Tainha – Paranaguá

Dias 1 a 31 de julho – Festa da Tainha – Ilha do Mel

Dias 5 a 7 de julho – FIH2 – Festival Internacional de Danças Urbanas – Curitiba

Dias 12 e 13 de julho – Festival Sul Brasileiro de Pesca – Guaratuba

Dias 13 a 21 de julho – Festival de Musica de Londrina

Dias 18 a 21 de julho – Comemoração de Emancipação Política de Iretama

Dias 19 a 28 de julho – Cianorte Festival

Dias 19 a 21 de julho – Muscle Contest International – Curitiba

Dias 19 a 21 de julho – Expojur – Juranda

Dias 26 a 28 de julho – Comemoração de Emancipação Política de Marumbi

Dias 26 de julho a 04 de agosto – 14º Festival de Inverno de Curitiba

Dia 28 de julho – 24ª Festa da Vaca Atolada – Boa Esperança