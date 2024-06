Apoiada pelo Governo, Corrida da Disney tem últimos ingressos disponíveis

Corrida de rua de sucesso no País, a Disney Magic Run acontece no dia 4 de agosto, em Curitiba, e já está com ingressos quase esgotados. Em apenas oito horas após a abertura das inscrições, mais de 5 mil pessoas garantiram a participação no evento. A pré-venda especial para clientes da Caixa Econômica Federal, com 750 ingressos disponibilizados, esgotou em aproximadamente uma hora.

Esta é a primeira vez que o Paraná recebe o evento da maior marca de entretenimento do mundo. A tradicional corrida e caminhada, que proporciona lazer e esporte, com alguns dos personagens mais famosos do mundo, tem o apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo. O Viaje Paraná vai levar aos participantes sugestões de passeios e roteiros turísticos para fazer após a corrida. O público estimado é de 6 mil pessoas, entre curitibanos e moradores da região metropolitana, além de turistas nacionais e estrangeiros.

“Por ser uma corrida tradicional no Brasil, esse evento atrai pessoas de diversas partes do país e o Paraná está pronto para recebê-los. A corrida vai ser na Capital, um dos principais destinos dos visitantes do Estado”, destacou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

PERFIL– O perfil dos participantes já inscritos para o evento de Curitiba é de 68% mulheres e 32% homens. A faixa etária predominante dos atletas é de 31 a 40 anos. Já o público infantil corresponde a 16% dos inscritos. “Temos uma grande diversidade, com idades que variam de 5 a 60 anos”, diz Arthur Trauczynski, diretor da Global Vita Sports, que realiza o evento. Cerca de 43% dos inscritos vêm de fora da cidade, originários de 18 estados e 148 municípios. “Inclusive tivemos inscrições oriundas de Portugal”, informa.

Os reflexos do evento na cidade são muito positivos, de acordo com o diretor da empresa promotora, Rafael Maia. Ele lembra que a corrida vai movimentar o turismo em Curitiba. "Diversos segmentos serão beneficiados com atividades relacionadas a transportes, hospedagem, bares e restaurantes, além dos atrativos turísticos e do setor de entretenimento", ressalta.

ÚLTIMAS VAGAS– As inscrições estão sendo realizadas, exclusivamente, de forma on-line AQUI . Ao clicar no botão de inscrições, o participante será direcionado para a plataforma Ticket Sports para realizar o cadastro e posterior inscrição. Não serão aceitas inscrições por telefone, WhatsApp, e-mail ou outros meios.

CORRIDA– A Disney Magic Run terá seu ponto de partida na Universidade Positivo, no bairro Campo Comprido. Os inscritos serão recebidos numa arena especialmente montada para o evento, a partir das 5h da manhã. A área de 11 mil metros quadrados é coberta, segura e controlada, para maior conforto dos participantes.

O aquecimento para a corrida está programado para às 6h30, com a largada às 7h. Os que vão caminhar se aquecem às 7h e partem às 7h30. O trajeto é dentro do campus e nas ruas próximas. No percurso de 5 km a idade mínima é de 15 anos, completados em 2024. Para a caminhada, serão aceitas inscrições a partir de 2 anos, completos em 2024.

A Disney Magic Run Curitiba conta com a apresentação da Caixa Econômica Federal, patrocínio da Universidade Positivo e Arlequim, e apoio do Colégio Positivo, ParkShoppingBarigüi, Vitao Alimentos, Viaje Paraná e Grupo RIC. A realização do evento é da AirPromo e da Global Vita Sports.