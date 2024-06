Estado promove primeiro passeio turístico do programa Paraná + Viagem

A mais de 400 km longe de casa, um grupo de 49 pessoas (sendo 36 idosos) desfruta gratuitamente da primeira viagem realizada pelo Programa Paraná + Viagem, criado pela Secretaria estadual do Turismo e aprovado por lei pela Assembleia Legislativa em novembro do ano passado.

Os viajantes saíram de Planaltina do Paraná (Noroeste) na última terça-feira (25) e quinta-feira (27) aproveitam o dia para conhecer as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita nesta semana o melhor atrativo do País e da América do Sul , segundo levantamento da Trip Advisor.

Pelo Paraná + Viagem, as prefeituras elaboram um Plano de Trabalho e recebem recursos de Tesouro para promover viagens dentro do próprio Estado, priorizando a inclusão social e a qualidade de vida dos seus moradores.

"É um programa que integra um pacote de três leis que visam melhorar a geração de emprego e renda a quem vive do turismo e também uma maneira de promover os atrativos do Estado, para que os paranaenses conheçam o Estado. Além das viagens, temos os programas Paraná + Infra e Paraná + Eventos", disse o secretário do Turismo, Márcio Nunes, ao lembrar que o setor nunca teve incentivos fiscais como estes.

O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura logística turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor. Já o Paraná + Eventos atua com a promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico.

De acordo com a primeira-dama do município de Planaltina do Paraná, que atuou na organização da viagem, Lucia Maggioni, a programação incluiu visitas em diversos pontos turísticos de Foz do Iguaçu e muitos viajantes, sendo a maioria da terceira idade, são da área rural do município.

“Todo mundo está encantado com a organização e com o cuidado que eles estão recebendo. Poucos participantes conheciam as Cataratas do Iguaçu e também não teriam essa experiência por conta própria, seja por questões financeiras ou até por falta de oportunidades”, afirmou. “Agora, esses viajantes, na maioria idosos, voltam do passeio trazendo histórias, memórias e novas experiências para compartilhar com a família e com toda a comunidade”.

Para saber mais sobre o Paraná + Viagem e como inserir seu município no programa, clique AQUI .

OPORTUNIDADE– Beneficiada pelo programa, Salcina Boni teve a oportunidade de conhecer Foz do Iguaçu pela primeira vez. Segundo ela, a logística e organização tornou o passeio ainda mais único. “Achei excelente, estou adorando a viagem. É a primeira vez que visito a cidade e a organização que envolve a nossa visita está tornando este momento mais especial, estou adorando”, disse.

Para a aposentada Edite Piovezan, a segunda visita à cidade das Cataratas superou a primeira. “Temos muito a agradecer, valeu muito a pena. Já havia visitado Foz do Iguaçu, mas dessa vez foi diferente”, comentou.

Quem também aproveitou a oportunidade foi a guia de turismo Sandra Aparecida Travain, natural de Tamboara, outro município do Noroeste. Para ela, a iniciativa do Governo do Estado proporcionou uma das melhores sensações profissionais de toda sua carreira.

“Para nós, que precisamos trabalhar, e também a eles, foi uma experiência muito satisfatória. Em meus 20 anos enquanto guia se turismo cadastrada, eu senti ainda mais firmeza nessa iniciativa do Estado. Foi realmente a melhor experiência que vivi no turismo nos últimos tempos”, afirmou.

PRÓXIMA– Santo Inácio, município do Norte do Paraná, já tem uma viagem organizada pela iniciativa estadual, prevista para os próximos dias. Um grupo de 50 pessoas deve partir da cidade também com destino a Foz do Iguaçu.