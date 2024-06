Interior do Mato Grosso é opção para conhecer as tradições juninas do estado

Segundo dados do Ministério do Turismo, este ano as Festas Juninas devem movimentar cerca de 21,6 milhões de pessoas pelos Brasil, atraídas principalmente pelos destinos mais clássicos para a temporada. As festividades têm origem na cultura pagã, mas foram adotadas pela igreja católica pelo apelo popular e hoje estão entre as maiores comemorações realizadas em território nacional, perdendo apenas para o carnaval.

Para o turismo e a cultura imaterial do Brasil, estas festas têm grande importância pois ajudam na preservação das culturas locais de diferentes regiões e contribuem para um intercâmbio entre diversas tradições que aparecem em cada estado.

No Centro Oeste, por exemplo, as festas juninas receberam influências de países fronteiriços, principalmente o Paraguai. Com isso, além da quadrilha tradicional, dança-se o cururu, uma dança comum no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde violeiros se desafiam com rimas em uma roda de dança.

Os quitutes típicos também mostram essa mistura, com os populares bolo de milho, curau e arroz doce acompanhados de pratos regionais como Maria Isabel, misturado de arroz com carne-de-sol, além pé de moleque, curau e a sopa paraguaia, que apesar do nome se trata de um bolo de farinha de milho e queijo.

Para conhecer essas e outras características das festas do Mato Grosso, a capital Campo Grande reúne grandes eventos, com shows e programação intensa. Mas, para quem prefere o sossego e o contato com as tradições do campo, o interior do estado reúne festejos em cidades como Sorriso, Sinop, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, parte do cinturão verde do agronegócio.

Segundo os gerentes dos hotéis Transamerica FIT, as Festas Juninas são uma excelente oportunidade para impulsionar o turismo nas cidades. “Receber visitantes durante esse período festivo permite que eles conheçam a rica cultura local e contribui significativamente para a economia da região. Nossos hotéis estão preparados para oferecer uma estadia confortável, garantindo que todos aproveitem ao máximo as celebrações”, comentaram.