Cataratas do Iguaçu: principal atração do País e da América do Sul, segundo a TripAdvisor

Com nota máxima, as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo, foram eleitas o principal atrativo do Brasil e da América do Sul, segundo levantamento da TripAdvisor, plataforma de viagens que atua como fornecedor de informações e opiniões sobre turismo. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (25).

A colocação em primeiro lugar faz parte do prêmio Travellers’ Choice , concedido a quem recebe um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade do site em um período de 12 meses.

As Cataratas do Iguaçu são mundialmente famosas por seu conjunto de 275 quedas de água no Rio Iguaçu, na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Elas se localizam no município de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai.

“O mais interessante nesse trabalho é que percebemos muitas avaliações internacionais, o que mostra a alta procura dos nossos principais atrativos por estrangeiros”, destacou o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

Em 2023, o Estado recebeu 687,6 mil turistas estrangeiros, de acordo com dados da Embratur. O número foi 51% maior do que em 2022. Somente no primeiro trimestre de 2024, o volume de turistas estrangeiros no Estado é 36% superior do que no mesmo período do ano passado.

Outro indicador aponta que apenas as Cataratas receberam 734.833 pessoas (brasileiros e estrangeiros) nos primeiros cinco meses do ano.

MELHOR ATRATIVO–As Cataratas do Iguaçu aparecem em primeiro lugar na lista de 15 principais atrações do país apontadas pelos viajantes. Elas também estão em primeiro lugar na lista de 25 principais atrativos da América do Sul.

"Com certeza as Cataratas do Iguaçu são um fenômeno da natureza e essa colocação é o reconhecimento de um título merecido. O atrativo é um dos nossos principais pontos turísticos destacados na promoção do setor paranaense", afirma Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão do Governo do Estado vinculado à Secretaria do Turismo.

Também aparecem na lista outros dois atrativos de Foz do Iguaçu: o Itaipu Dam, na Usina de Itaipu (13º lugar), e o Parque Nacional do Iguaçu (14ª colocação).

Os outros atrativos brasileiros que receberam destaque são: Cristo Redentor e o Parque Bondinho Pão de Açúcar (Rio de Janeiro); a Cachoeira Boca da Onça (Mato Grosso do Sul); o Lago Negro, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, as Esculturas Parque Pedras do Silêncio (Rio Grande do Sul); a Trilha do Rio do Boi (Santa Catarina); o Parque Ibirapuera e a Pinacoteca (São Paulo); as Dunas de Genipabu (Rio Grande do Norte); e a Foz do Rio São Francisco (Alagoas).

Já na lista dos principais atrativos elencados na América do Sul, também liderada pelas Cataratas do Iguaçu, aparecem os seguintes atrativos brasileiros: Cristo Redentor, Parque Bondinho Pão de Açúcar (Rio de Janeiro), Cachoeira Boca da Onça (Mato Grosso do Sul), Lago Negro (Rio Grande do Sul), Trilha do Rio Do Boi (Santa Catarina), Parque Ibirapuera (São Paulo), Dunas de Genipabu (Rio Grande do Norte).

Entre outros atrativos da América do Sul estão: Teleférico Santiago by Turistik (Chile); Machu Picchu, Museu Larco (Peru); Museu do Ouro, Cidade Murada (Colômbia); Perito Moreno Glacier (Argentina), entre outros. O Travellers’ Choice também aponta as melhores experiências, os parques aquáticos e de diversão, experiências imperdíveis, histórico e cultural, comida e bebida, para toda família, entre outras categorias.