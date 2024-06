Governo promove palestras e oficinas para profissionais do turismo no Norte Pioneiro

O Norte Pioneiro do Paraná receberá no dia 5 de julho (sexta-feira) a 3ª edição das Jornadas Regiões Turísticas. O evento acontece no Cine Iguaçu, em Jacarezinho, e reunirá gestores municipais, empresários e profissionais que atuam na área do turismo.

Com palestras e oficinas gratuitas, o objetivo é promover a aproximação dos diversos segmentos do trade para orientar sobre estratégias de promoção do turismo e projetos e programas do Governo do Estado para o setor. A meta é promover esses encontros com as 18 Regiões Turísticas do Paraná até o final do ano.

Desde o mês de abril, 320 empresários e profissionais de cerca de 30 municípios das Regiões Turísticas Vales do Iguaçu (Sudoeste) e Litoral participaram das ações. “Entendemos a importância da iniciativa privada para o turismo do Estado e essa aproximação é fundamental para que o Paraná seja cada vez mais conhecido. O Estado tem que caminhar junto com o empresário local para entender as demandas e o potencial da região”, disse o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

ATIVIDADES –O evento contará com palestras sobre o potencial dos atrativos regionais. Haverá, ainda, oficinas de roteirização, marketing turístico, como obter linhas de crédito para trabalhar com o setor e explicações sobre diferentes programas do Governo do Estado voltados ao turismo.

Os interessados podem se inscrever AQUI .

Confira a programação completa:

Data: 05/07/2024

9h00 - Abertura oficial

10h30 - Case de Sucesso

11h15 - Dinâmica Rodada de Negócios

13h30 - 14h30 - Oficina Pocket de Projetos

14h40 - 17h30 - Oficina de Roteirização

14h40 - 17h30 - Oficina Marketing

14h40 - 17h30 - Oficina Infraestrutura (gestores públicos)

14h40 - 17h30 - Oficina Turismo na Escola

17h30 - 17h50 - Dinâmica Rodada de Negócios