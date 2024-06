Apoiado pelo Estado, voo entre Pato Branco e Campinas está com passagens à venda

Paranaenses e paulistas já podem programar suas viagens com o novo voo direto entre os aeroportos de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, e o de Campinas, segunda maior cidade do estado de São Paulo. Com o trecho anunciado em abril pelo Governo do Paraná e a companhia aérea Azul, as passagens já estão à venda desde o início dessa semana no site da companhia . O primeiro voo entre as duas cidades está programado para 16 de setembro.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, ressalta que com o trecho entre Pato Branco e Campinas o Paraná estreita as conexões à malha da Azul, que atende destinos nacionais e internacionais. “A nossa malha aérea está cada vez mais robusta. A rota direta entre Pato Branco para Campinas se soma aos novos voos sem conexão anunciados neste ano, ligando o Paraná a países como Argentina, Peru e Chile”, destaca. Nesse ano, o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na grande Curitiba, dobrou o número de voos internacionais.

No trecho entre Pato Branco e Campinas serão cinco voos semanais, em aeronaves ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros. Os voos serão de segunda a sexta-feira. A aeronave sai do solo paranaense às 16h10, com chegada às 18h20 na cidade paulista. Da mesma forma, os passageiros embarcam em Campinas às 13h20 e pousam às 15h40 no Paraná.

O aeroporto de Viracopos, em Campinas, tem um fluxo de cerca de 300 voos por dia. É é o quarto aeroporto mais movimentado do Brasil, atrás apenas de Guarulhos, Congonhas e Brasília.

MELHORIAS– Junto com a nova rota aérea com conexão direta do Sudoeste do Paraná ao estado de São Paulo, o Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso, em Pato Branco, também será modernizado. Em dezembro do ano passado, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou investimento de R$ 48 milhões para construção de um novo terminal de passageiros . O investimento é uma parceria do Governo do Estado com a prefeitura.

As obras vão ampliar a capacidade logística da região, melhorando tanto o transporte de passageiros como o de cargas. O novo terminal de passageiros terá 643 metros quadrados, com capacidade para 180 passageiros simultâneos. Com a modernização, o aeroporto de Pato Branco também vai poder operar até dois voos ao mesmo tempo e terá um pátio para três aeronaves.