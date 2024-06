Com apoio do Governo do Estado, Paraná recebe pela primeira vez a Disney Magic Run

O Paraná será palco, pela primeira vez, da Disney Magic Run – tradicional corrida e caminhada que promove a união entre família, lazer e esporte, proporcionando uma experiência única com alguns dos personagens mais famosos do mundo. O evento será em Curitiba no dia 4 de agosto, e conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo paranaense.

Com percurso de 5 km de corrida e 2,5 km de caminhada, a expectativa dos organizadores é de 6 mil inscritos, entre atletas e famílias. Durante o evento, os participantes estarão envolvidos em atrações e brincadeiras com personagens icônicos como o Mickey e a Minnie.

A Disney Magic Run terá seu ponto de partida na Universidade Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville). Os inscritos serão recebidos numa arena especialmente montada para o evento, a partir das 5h da manhã, numa área de 11 mil metros quadrados coberta, segura e controlada, para maior conforto dos participantes. O aquecimento para a corrida está programado para às 6h30, com a largada às 7h, enquanto aqueles que vão caminhar se aquecem às 7h e partem às 7h30. Os percursos serão realizados dentro do campus e nas ruas próximas.

VIAJE PARANÁ– Apoiador do evento, o Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo do estado, estará presente e levará aos participantes e familiares sugestões de passeios e roteiros turísticos do estado.

“Para nós, é muito importante atrelar o turismo paranaense a essa que é a principal marca do mundo na área do entretenimento, especialmente para o público infantil. Apoiando a Disney Magic Run, levamos o turismo do Paraná para potenciais turistas de todo o Brasil, ligando a imagem do estado à vida saudável e à prática de atividades esportivas e ao ar livre, e também ao turismo seguro para as famílias”, comenta o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

O evento oferece várias formas de engajamento com o público, incluindo programações de palco, interações com os personagens Disney e compra de produtos oficiais. Além disso, conta com infraestrutura completa para os participantes, que inclui áreas de hidratação e massagem, fraldário, guarda-volumes, vestiários, áreas para carrinhos de bebê e espaços pet-friendly.

INSCRIÇÕES E KITS– A pré-venda da edição Curitiba será exclusiva para clientes da Caixa Econômica Federal, e acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho com desconto de 10% sobre o valor do lote promocional. A venda para o público geral inicia no dia 25 de junho, com um primeiro lote promocional limitado, no valor de R$ 199,00. As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 28 de julho, ou até quando for preenchido o limite máximo de atletas (6 mil).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma on-line pelo site da corrida. Ao informar que deseja se inscrever, o participante será direcionado para a plataforma Ticket Sports, onde seguirá com a inscrição. Não serão aceitas inscrições por telefone, WhatsApp, e-mail ou outros meios.

No percurso de 5 km a idade mínima é de 15 anos, completados em 2024. Para a caminhada, serão aceitas inscrições a partir de 2 anos, completos em 2024.

O kit individual para participação inclui camiseta (corrida ou caminhada), número de competidor com chip de cronometragem e sacochila. Todos os atletas inscritos na prova receberão também a medalha de conclusão, que será entregue na Arena para todos que concluírem a prova.

A retirada do kit acontecerá no sábado, 3 de agosto, na Universidade Positivo, das 9h às 19h. O atleta deve apresentar documento de identificação (RG ou carteira de habilitação) e comprovante de inscrição. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá fazê-lo em seu lugar. Para isto, basta levar assinado o termo de autorização de retirada por terceiros disponível no site do evento, acompanhado da confirmação da inscrição e da cópia de um documento.

Serviço:

DISNEY MAGIC RUN CURITIBA 2024

Data: 4 de agosto

Data para retirada do kit: 3 de agosto

Local: Câmpus Universidade Positivo - Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville

Horário: a partir das 5h (Retirada dos Kits no sábado, dia 3/8, das 9h às 19h)

Informações e inscrições: no site da Disney Magic Run