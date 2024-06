Estado realiza 1º Simpósio Interamericano de Segurança no Atendimento aos Turistas

Com o objetivo de criar novas estratégias e melhorar a experiência dos turistas que visitam o Paraná, o Governo do Estado realiza em Foz do Iguaçu, a partir desta quarta e até sexta-feira (19 a 21), o 1º Simpósio Interamericano de Segurança no Atendimento ao Turista. O evento reúne participantes de países como Colômbia, El Salvador e Estados Unidos, que apresentarão os potenciais e ferramentas usadas na segurança dos turistas em seus territórios.

Ao longo dos três dias haverá debates, palestras e dinâmicas sobre as medidas e práticas adotadas na segurança de viajantes em destinos turísticos paranaenses. O evento é organizado pelas secretarias estaduais do Turismo (Setu), da Segurança Pública (Sesp) e Polícia Militar do Paraná. O evento tem o apoio do Viaje Paraná (órgão de promoção do turismo vinculado à Setu), da Itaipu Binacional e outras instituições.

Entre outras questões, o encontro abordará o papel do policial militar especializado em atendimento ao turismo, a estrutura adequada para que ele possa atuar, fardamentos e viaturas. O evento também tratará do potecial brasileiro no ecoturismo e turismo de aventura; o policiamento em faixa litorânea e meios aquáticos como praias naturais e artificiais, rios e lagos; planejamento e execução do policiamento em grandes eventos.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a segurança dos visitantes é um dos pilares do setor. Segundo ele, assim como a disponibilidade de rede hoteleira, de restaurantes, de locais marcantes para visitar, a segurança é fundamental quando o turista está planejando a viagem.

"Ao envolver outras secretarias estaduais e instituições, que também são importantes para compor a cadeia produtiva do turismo, tornamos os nossos serviços e destinos mais qualificados para receber visitantes”, afirma Nunes. “Um dos quesitos levantados na hora de escolher uma viagem é justamente a segurança do local, por isso, iniciativas como essa são fundamentais e mostram que o Paraná não se preocupa apenas com a imagem de seus atrativos, mas sim com toda a estrutura que de fato envolve a atividade", disse.

APRIMORAMENTO -Os debates são direcionados para o aprimoramento das práticas de segurança em destinos turísticos. "A realização deste simpósio reforça nosso compromisso com a segurança das pessoas quem vêm conhecer nosso Estado”, diz o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Além disso, o evento permite que especialistas e autoridades aprimorem práticas essenciais para garantir uma experiência segura aos turistas. Integrando esforços de diversas áreas, consolidamos a imagem do Paraná como um destino seguro e acolhedor para todos”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

O encontro acontece no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention e há da possibilidade de acompanhar a programação de maneira virtual. Para mais informações, clicar AQUI .

DESTINO DO MUNDO –A escolha de Foz do Iguaçu como palco do 1º simpósio desta temática se deve pela cidade ser fronteiriça e o destino que mais atrai turistas ao Estado, além de ser um dos locais mais visitados a turismo no mundo. Outro destaque fica por conta da Companhia de Atendimento ao Turista, parte do 14º

Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu. Ela é a primeira e única especializada no atendimento de viajantes em todo o Paraná.

A Companhia conta com um efetivo de 32 policiais militares, preparados para o atendimento de visitantes nacionais e internacionais. As equipes realizam patrulhamento no eixo turístico da cidade, e também estão presentes em zonas conhecidas pela concentração da rede hoteleira local. Turistas podem realizar atendimentos e sanar dúvidas diretamente com os profissionais em patrulha, ou, se preferirem, podem se comparecer no posto físico da Companhia, localizado na Rua Quintino Bocaiúva - 499, no Centro de Foz do Iguaçu. Contato e mais informações, AQUI .