Mais de 5 mil pessoas são esperadas no Festival de Balonismo de Rio Branco do Ivaí

Balões expositivos e de competição vão tomar os céus de Rio Branco do Ivaí, município localizado na região Central do Paraná, de sexta-feira a domingo (21 a 23). A 3ª edição do Festival de Balonismo integra o calendário turístico do Governo do Estado, acontece no Centro Poliesportivo do município e conta com voos, demonstrações e palestras, além de passeios para turistas e muita música.

Segundo a organização, a expectativa é que mais de cinco mil espectadores, entusiastas e turistas acompanhem a programação do evento. Os participantes também podem participar da 2ª Feira do MEI e Produtor Rural, que acontece em paralelo ao evento, no sábado e domingo ( 22 e 23). Com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), o evento promove exposição de produtos e serviços regionais, apresentações culturais e festival de música.

ATRAÇÕES– A programação deste ano do Festival de Balonismo conta com novas atrações relacionadas ao esporte, como o base jump (em que os paraquedistas saltam diretamente do balão) e demais apresentações e performances aéreas. O evento também vai promover palestras e explicações sobre o balonismo para alunos da rede municipal de ensino, além da tradicional apresentação dos pilotos com um voo inaugural.

“Estamos falando de um evento que promove a economia da região com o turismo. A cidade recebe pessoas que precisam se hospedar, se alimentar, e que também aproveitam para conhecer os atrativos turísticos ao redor”, destacou o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

REGULAMENTAÇÃO– O Paraná é um dos sete destinos brasileiros que contam com órgãos próprios para organização de eventos ligados ao balonismo. Além da Federação Paranaense de Balonismo, também estão ativas as federações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Mais informações sobre o esporte podem ser conferidas AQUI .

As federações são vinculadas à Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), entidade responsável por organizar a logística e cuidar da parte técnica envolvendo campeonatos em território brasileiro. É função da Confederação Nacional a promoção e divulgação do balonismo, por meio da realização de eventos que priorizem a segurança do público, dos pilotos e do meio ambiente.