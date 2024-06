Nova pesquisa vai identificar preferências dos turistas na Mata Atlântica

Conhecer as preferências dos paranaenses a respeito do turismo de natureza. Este é o principal objetivo da Pesquisa da Grande Reserva Mata Atlântica, movimento formado por empresários dos Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, em conjunto com a consultoria técnica Sprint Dados. A participação é gratuita e segue até 25 de junho clicando aqui .

Os dados ajudarão os empresários do setor de mais de 60 municípios dos três estados a aprimorarem os produtos e serviços ofertados aos turistas ao longo dos 3 milhões de hectares de reserva do bioma. Quem participar também pode concorrer a prêmios. A Grande Reserva Mata Atlântica é o maior e mais bem preservado contínuo de Mata Atlântica do Brasil e destino de natureza.

Dentro da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica , projeto que visa a divulgação da região como um destino turístico do país, o Paraná conta com mais de 20 atrativos de natureza registrados. “O segmento que mais está crescendo no país é o turismo ligado a grandes negócios da natureza. O Paraná é muito rico na oferta desses destinos, especialmente na Grande Reserva da Mata Atlântica, que atua com o turismo responsável, em que quem usa cuida”, destacou o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

Na pesquisa, os participantes respondem sobre seus interesses, hábitos e preferências de viagem quando o assunto é turismo de natureza no país. De acordo com Ricardo Borges, coordenador de Comunicação e Relacionamento da Grande Reserva Mata Atlântica, turistas de todo o País podem participar.

“Entender o que o turista quer e gosta ajuda os destinos a se prepararem adequadamente para atendê-lo. Além disso, o empresário passa a entender como otimizar os seus recursos, investindo no lugar certo e aumentando a satisfação do cliente com o reflexo no crescimento do seu negócio”, explica.

PRÊMIOS– Os 200 participantes da pesquisa com as respostas mais criativas para a pergunta “Na sua visão, como a Mata Atlântica contribui para o presente e um futuro mais sustentável e equilibrado?” serão premiados. A ação faz parte do concurso cultural chamado “Mata Atlântica: presente e futuro”.

Entre os prêmios estão ingressos para atividades de turismo de natureza e aventura, como trilhas, caiaque, arvorismo, passeios de barco, em reservas naturais, hospedagens em meio a natureza, experiências gastronômicas e de banho de floresta, além de cursos e desconto em produtos.

De acordo com Marcos Cruz, coordenador da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica, o concurso também é uma forma de atrair mais participantes e divulgar os destinos. “Os prêmios do concurso foram todos doados por empresários que atuam no território da Grande Reserva, membros da Rede de Portais. Além de ser um chamariz para a pesquisa, já que os prêmios são bem atrativos, também é uma forma de divulgar o potencial turístico dessas regiões”, afirmou.

A Rede de Portais é uma plataforma colaborativa da Grande Reserva Mata Atlântica, que facilita e estimula ações em conjunto envolvendo representantes das mais diversas áreas de atuação e de diferentes regiões dos três estados do território (São Paulo, Paraná e Santa Catarina). Atualmente, a Rede conta com quase 800 membros, entre representantes de instituições públicas, empresas privadas, organizações da sociedade civil e indivíduos que atuam para divulgar e promover o desenvolvimento sustentável, sempre de forma voluntária.

O regulamento do concurso está disponível AQUI . A lista completa dos prêmios está neste link .