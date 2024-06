Governador enaltece importância do turismo para o desenvolvimento regional

O governador Carlos Massa Ratinho Junior enalteceu os potenciais turísticos do Paraná e a importância da atividade para o fortalecimento da economia regional do Estado, na noite desta sexta-feira (14), durante a inauguração do Sesc Cascavel Hotel Fazenda, na região Oeste.

“O Paraná hoje oferece uma gama muito grande de opções e atrações turísticas, desde turismo de natureza até turismo de negócios, passando por várias atividades diferentes que geram emprego e movimentam a economia”, disse ele. “Por isso é muito importante que tenhamos empreendimentos que fortaleçam esta estrutura e reforcem esta vocação que temos em todas as regiões do Estado”, disse Ratinho Junior.

De janeiro a abril de 2024, o turismo do Paraná cresceu 5,3% , de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Das 12 regiões pesquisadas pelo órgão, o Estado teve o quarto maior aumento do País, atrás apenas da Bahia (12%), Minas Gerais (9,1%) e Pernambuco (5,4%).

"Este é um resultado muito importante, porque o turismo movimenta, principalmente, o setor de serviços, que é o que mais emprega. Quase metade dos empregos formais do Estado estão relacionados aos serviços, e muitos deles são diretamente impactados pelo crescimento do turismo", disse o governador.

De acordo com dados do Caged de janeiro a abril de 2024, o setor de serviços é responsável pelo estoque de quase 1,4 milhão de empregos com carteira assinada no Paraná. Deste total, cerca de 140 mil empregos são relacionados às atividades de serviços de alimentação e alojamentos.

CASCAVEL- A unidade hoteleira inaugurada na noite desta sexta-feira incrementa a estrutura turística de Cascavel. O empreendimento é fruto de um investimento de R$ 105 milhões feito pelo Sesc, instituição que é mantida pelos empresários do comércio em todo o Estado.

"A região Oeste do Paraná tem quase 1,5 milhão de habitantes, além de grandes empresas, agroindústrias e cooperativas. Este hotel vem para atender a este movimento, especialmente ligado ao turismo de negócios e grandes convenções", afirmou o vice-governador, Darci Piana.

Cascavel é um importante polo econômico do Estado. O aeroporto da cidade, por exemplo, é o quinto mais movimentado do Paraná, com mais de 180 mil embarques em 2023, de acordo com o Boletim de Dados Turísticos, da Secretaria de Turismo do Paraná.

ESTRUTURA- O hotel tem mais de 17 mil metros quadrados de área construída e conta com uma reserva de 16 hectares de mata. São 60 apartamentos, dez chalés, piscinas, restaurantes, lanchonetes, além de um complexo esportivo e um centro de convenções para mais de 500 pessoas.

"A previsão é que o hotel receba mais de 10 mil hóspedes por ano, tanto para estadias de longa permanência, recebendo famílias em férias, quanto de curta duração, para eventos corporativos", afirmou o diretor regional do Sesc, Carlos Alberto de Sotti Lopes.

O projeto do empreendimento foi concebido com compromisso com a sustentabilidade. Conta com sistemas de reaproveitamento de água pluvial, captação de água por poços artesianos, sistema de aquecimento de água com placas solares e apoio a gás, geração de energia com placas fotovoltaicas, além de estações de tratamento de esgoto e água.

A compostagem dos resíduos sólidos e a preservação de áreas de mata nativa reforçam o compromisso ambiental do empreendimento.

PRESENÇAS- Estiveram presentes no evento o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e do Turismo, Márcio Nunes; os deputados estaduais Gugu Bueno, Márcio Pacheco e Batatinha; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc, José Carlos Cirilo; e demais autoridades.