Turismo: confira dicas de roteiros que fazem o encanto do inverno no Paraná

Nem só do sol e calor das temporadas de verão vive o turismo do Paraná. O inverno também tem muitos encantos e opções de passeio para todos os gostos e idades, como pode ser conferido no site Turismo de Inverno , do Governo do Estado, e do site Viaje Paraná ,órgão estadual vinculado à Secretaria doTurismo. Foram selecionadas mais de 50 indicações do que fazer, onde comer, locais para se hospedar e destinos para visitar. São eventos e festas típicas compiladas em um único espaço pelo Governo do Paraná, através do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu).

Campos de Camomila em Mandirituba, Memória Italiana em Colombo, Dia de Roça em São José dos Pinhais, Culinária de Inverno em Balsa Nova, Origem dos Tropeiros na Lapa são as atrações da Grande Curitiba. Desde passeios pela Serra do Mar até uma vinícola dentro de um antigo túnel de trem, o Paraná é recheado de boas opções no segmento do enoturismo. O Estado possui vinícolas, parreirais e adegas, experiências que são combinadas com a história, cultura e sabores locais. As opções são muitas: em Araucária, Piraquara, Campo Largo, Bituruna, São José dos Pinhais.

E que ninguém perca “o caminho das sopas” em Curitiba, com a lista dos mais tradicionais restaurantes que servem esse prato quente e saboroso, alegria das famílias nas noites frias da Capital.

Termas e resorts preparados para o turismo no inverno pipocam no Interior do Estado, com água quente, culinária e passeios típicos. São Luiz do Purunã, distrito da cidade de Balsa Nova, a apenas 45 km de Curitiba, localizado em uma área rural com grande presença de vegetação nativa e rica em biodiversidade, caracterizada por suas belas paisagens naturais como cachoeiras, rios e matas. Também tem uma rica história cultural. Com diferentes opções de hospedagens, restaurantes e atividades, e localidade se consolida como um dos destinos mais charmosos do Brasil.

Por ficar em uma região de serra, São Luiz do Purunã tem um clima bastante frio, o que atrai muitos visitantes em especial no outono-inverno. As pousadas e chalés, muito procuradas nessa época do ano, praticamente todas têm estrutura de aquecimento para maior conforto dos hóspedes.

POTENCIAL -O secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes, destaca que o Estado tem todo o charme e potencial para se confirmar como um destino do inverno para turistas do Brasil e de outros países. “Temos cenários espetaculares, produção própria de vinhos e chocolates – que são muito consumidos e procurados nos destinos turísticos com características de inverno –, temos hospedagens rurais aconchegantes e muita comida típica”, disse.

Além disso, o calendário de eventos conta com as festas juninas e julinas, tradicionais dos meses mais frios. Para o diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o Estado sempre foi conhecido pelas baixas temperaturas, mas o trabalho promocional feito agora busca tirar essa característica do papel e transformá-la em atração de mais turistas e visitantes.

“O foco do Viaje Paraná é apresentar o Paraná como destino aos turistas de todas as idades e gostos. Para os amantes do inverno, foi criado esse caderno especial que contém dicas e experiências que agradam quem procura por hospedagens, gastronomia, atrativos, entre outros”, disse.