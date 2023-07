Brasil abre mais de 157 mil empregos formais em junho

O Brasil registrouum saldo positivo de 157.198 empregos com carteira assinada no mês dejunho deste ano. No períodoforam registradas 1.914.130 admissões e 1.756.932 desligamentos.

Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano (janeiro/2023 a junho/2023), o saldo foi de 1.023.540 empregos, resultado de 11.908.777 admissões e 10.885.237 desligamentos.

Os dados serão detalhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego ainda hoje.

*Matéria em atualização