Censo 2022: Brasil tem 1,32 milhão de quilombolas

O Censo Demográfico 2022 mostrou que a população quilombola residente no Brasil é de 1.327.802 pessoas, correspondendo a 0,65% da população. Há 1.696 municípios com população quilombola e 473.970 domicílios particulares permanentes com moradores quilombolas. DadosdapesquisaCenso 2022 -Quilombolas: Primeiros Resultados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A região que concentra a maior quantidade é o Nordeste, com 905.415 quilombolas, correspondendo a 68,2% da população quilombola, seguida do Sudeste com 182.305 pessoas e o Norte com 166.069 pessoas, ambas contabilizando 26,24% da população quilombola. Com 5,57% da população quilombola, as regiões Centro-Oeste e Sul têm 44.957 e 29.056 pessoas, respectivamente.

ABahia éo estadocom maior quantitativo de população quilombola–397.059 pessoas–,oque corresponde a 29,90% da população quilombola recenseada.Em seguida vem o Maranhão, com 269.074 pessoas, o que corresponde a 20,26% da população quilombola recenseada. Somando a população quilombola da Bahia e do Maranhão, tem-se 50,17% da população quilombola concentrada nesses dois estados.Roraima e Acre não têm presença quilombola.

Dos 5.568 municípios brasileiros, 1.696 tinham moradores quilombolas.Senhor do Bonfim(BA)destaca-se por ser o município com a maior quantidade absoluta de pessoas quilombolas,com15.999, seguido de Salvador, com 15.897, Alcântara(MA)com 15.616 e de Januária(MG)com 15 mil pessoas.

Segundo Marta Antunes, responsável pelo Projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, a distribuição geográfica dos quilombos tem vínculo com todo o processo de colonização e escravização, mas também com a resistência a essa situação histórica que levou a várias ocupações territoriais com concentração perto e ao longo dos rios.

“A população quilombola se identifica não só pelo processo de escravização, mas principalmente pela resistência à opressão histórica como está no Decreto 4887 ”,disse.

Do universo de 72,4 milhões domicílios particulares permanentes ocupados recenseados no Brasil, 473.970 têm pelo menos um morador quilombola, correspondendo a 0,65% dos domicíliosdo país. Nas residênciasonde há pelo menos uma pessoa quilombola, a média de moradores é mais alta (3,17) do queno total de domicíliosdo país(2,79).

No universo das pessoas quilombolas residentes no país, as pessoas localizadasnos494territóriosquilombolasoficialmentedelimitadosrepresentam12,59%dessapopulação(167.202 pessoas), de modoque 1.160.600 (87,41%) pessoas quilombolas encontram-se fora de áreas formalmente delimitadas e reconhecidas

Amazônia Legal

Foram contabilizadas426.449 pessoas quilombolas nos municípios da Amazônia Legal, o querepresenta 1,60% da população residente total da região, sendo 32,11% do total da populaçãoquilombola residente no Brasil.

Foram recenseados 80.899 quilombolas residindo emterritóriosoficialmente delimitados, o que representa 48,38% da população quilombola nacional residindo em áreas oficialmente delimitadas,o que mostraum maior avanço do processode regularização fundiária na Amazônia Legal em relação ao restante do país.

A presença da população quilombola residente na Amazônia Legal nos territórios oficialmente delimitados é superior aocenárionacional: enquanto na Amazônia Legal 18,97% da população quilombola reside em territórios delimitados, para o conjunto do paísesse percentual é de 12,59%

“Pela primeira vez em um levantamento censitário brasileiro, a população quilombola foiidentificada, enquanto grupo étnico, no mais importante retrato demográfico, geográfico esocioeconômico dopaís”,disse, em nota, o presidente substituto do IBGE,Cimar Azeredo.

A coleta de informações contou com o apoio das lideranças comunitárias quilombolas(https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-10/quilombolas-respondem-pela-primeira-vez-ao-censo-demografico),queatuaram no apoio ao mapeamento das comunidades e como guias para os recenseadores, garantindo que todos os territórios fossem visitados.