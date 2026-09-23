Inscrições Abertas para Concurso PC AP; são 396 vagas

As inscrições do concurso PC AP 2026 estão abertas. Os interessados podem se candidatar até as 23h59 de 19 de outubro, pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção.

O concurso da Polícia Civil do Amapá oferece 396 oportunidades em cadastro de reserva para os cargos de oficial investigador e delegado. Do total, 294 são destinadas ao cargo de oficial investigador e 102 ao cargo de delegado.

Os salários iniciais são de R$ 7.327,04 para oficial investigador e de R$ 31.439,06 para delegado. Para participar, o candidato deve acessar a página do concurso, escolher o cargo, preencher os dados solicitados, conferir as informações e emitir a guia para pagamento da taxa.

A taxa de inscrição é de R$ 150 para oficial investigador e de R$ 200 para delegado. O pagamento poderá ser realizado até 3 de novembro. Após concluir o procedimento, é recomendado guardar os comprovantes de inscrição e de pagamento para acompanhar a confirmação da candidatura.

Como solicitar a isenção da taxa

O prazo para solicitar a isenção termina em 29 de setembro. Podem requerer a gratuidade candidatos que se enquadrem nas condições previstas no edital, incluindo pessoas reconhecidamente pobres, doadores de sangue, doadores de medula óssea e mesários.

O pedido deve ser feito no site da Fundação Cesgranrio, com o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido.

Requisitos dos cargos

Para concorrer ao cargo de oficial investigador, é necessário ter nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B.

Já o cargo de delegado exige graduação em Direito e comprovação de, pelo menos, três anos de atividade jurídica ou policial até a data da posse.

Provas do concurso PC AP

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 6 de dezembro, em Macapá. Essa será a primeira etapa da seleção, que ainda contará com fases específicas conforme o cargo, como exames médico e de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação policial profissional.

Os candidatos que pretendem participar devem observar os prazos do edital, concluir o cadastro dentro do período de inscrições e acompanhar as atualizações no portal da banca organizadora.

Com a abertura das inscrições, os candidatos interessados em ingressar na carreira policial devem acompanhar as novidades do concurso público pelos canais oficiais da banca e do órgão responsável. A atenção aos prazos, às atualizações do edital e às próximas etapas é fundamental para evitar imprevistos e manter o foco nos estudos até a realização das provas.