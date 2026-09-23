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Inscrições Abertas para Concurso PC AP; são 396 vagas

Prazo vai até 19 de outubro; seleção oferece oportunidades para delegado e oficial investigador, com salários iniciais de até R$ 31,4 mil.

23/09/2026 10h30
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Pexels
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As inscrições do concurso PC AP 2026 estão abertas. Os interessados podem se candidatar até as 23h59 de 19 de outubro, pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção.

O concurso da Polícia Civil do Amapá oferece 396 oportunidades em cadastro de reserva para os cargos de oficial investigador e delegado. Do total, 294 são destinadas ao cargo de oficial investigador e 102 ao cargo de delegado.

Os salários iniciais são de R$ 7.327,04 para oficial investigador e de R$ 31.439,06 para delegado. Para participar, o candidato deve acessar a página do concurso, escolher o cargo, preencher os dados solicitados, conferir as informações e emitir a guia para pagamento da taxa.

A taxa de inscrição é de R$ 150 para oficial investigador e de R$ 200 para delegado. O pagamento poderá ser realizado até 3 de novembro. Após concluir o procedimento, é recomendado guardar os comprovantes de inscrição e de pagamento para acompanhar a confirmação da candidatura.

Como solicitar a isenção da taxa

O prazo para solicitar a isenção termina em 29 de setembro. Podem requerer a gratuidade candidatos que se enquadrem nas condições previstas no edital, incluindo pessoas reconhecidamente pobres, doadores de sangue, doadores de medula óssea e mesários.

O pedido deve ser feito no site da Fundação Cesgranrio, com o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido.

Requisitos dos cargos

Para concorrer ao cargo de oficial investigador, é necessário ter nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B.

Já o cargo de delegado exige graduação em Direito e comprovação de, pelo menos, três anos de atividade jurídica ou policial até a data da posse.

Provas do concurso PC AP

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 6 de dezembro, em Macapá. Essa será a primeira etapa da seleção, que ainda contará com fases específicas conforme o cargo, como exames médico e de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação policial profissional.

Os candidatos que pretendem participar devem observar os prazos do edital, concluir o cadastro dentro do período de inscrições e acompanhar as atualizações no portal da banca organizadora.

Com a abertura das inscrições, os candidatos interessados em ingressar na carreira policial devem acompanhar as novidades do concurso público pelos canais oficiais da banca e do órgão responsável. A atenção aos prazos, às atualizações do edital e às próximas etapas é fundamental para evitar imprevistos e manter o foco nos estudos até a realização das provas.

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