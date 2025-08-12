Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaVereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta FlorestaEducaçãoMEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambientalCâmara dos DeputadosComissão aprova renegociação de débitos federais de pequeno empreendedor do setor de eventosGeralEntenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na BaixadaSenado FederalCAS aprova Wadih Damous para presidir ANS; decisão vai a Plenário
Dólar comercial R$ 5,4 0.02%
Euro R$ 6,31 +0.206%
Peso Argentino R$ 0, +2.632%
Bitcoin R$ 697.005,42 +1.443%
Bovespa 137.044,31 pontos -0.63%
Economia Economia

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Governo tem adotado ação para incentivar trabalho por conta própria

12/08/2025 23h14
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil

Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo , da Band News, o presidente Lula defendeu nesta terça-feira (12) apoio a pequenas empresas e microempreendedores .

“Temos hoje milhões e milhões de pequenos empreendedores. Eu acho importante porque é sonho de muita gente trabalhar por conta própria”, ressaltou, ao lembrar que a Lei Geral da Pequena e Média Empresa foi criada em 2006, durante seu primeiro mandato.

O presidente argumentou ainda que o governo tem adotado políticas públicas para incentivar os negócios próprios via ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

“Nós criamos um programa que tem garantido muito crédito para esses trabalhadores”.

Sobre as críticas desse público, o presidente até se comparou com as dificuldades enfrentadas pelo técnico Abel Ferreira com a torcida do Palmeiras.

“O técnico do Palmeiras é o que mais ganhou títulos. Nesses dias, ele perdeu do Corinthians. Eu vi a torcida chamando ele de 'burro'”.

Lula acrescentou a necessidade de apoiar quem trabalha por conta própria, como são os entregadores e motoristas por aplicativo, que exista atenção à seguridade social. “Os momentos difíceis podem acontecer na sua vida”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Economia Lula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço
Economia Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Economia Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE
Economia Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pelo segundo mês seguido
Economia Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pela segundo mês seguido
Economia IBGE poderá contratar 9.580 temporários para pesquisas
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias