Cleitinho defende Bolsonaro e questiona pedido de condenação

Em discurso em Plenário nesta terça-feira (15), o senador Cleitinho (Republicanos–MG) manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar classificou como perseguição a possibilidade de condenação do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Para o parlamentar, o processo contra Bolsonaro carece de fundamento, uma vez que não houve golpe no país, e muitos parlamentares eleitos com o apoio do ex-presidente deveriam demonstrar solidariedade neste momento.

— Espero que todos os senadores que estão aqui e tiveram o apoio do Bolsonaro em eleições estejam no Plenário e nas suas redes sociais dando apoio contra essa covardia e essa perseguição — afirmou

O senador lamentou a atuação do Senado em relação ao STF, por ter engavetado diversos pedidos de impeachment de ministros da Corte. Ele disse ter assinado todos os pedidos que lhe foram apresentados e que continuará a assiná-los. Cleitinho pediu aos eleitores que se informem sobre a atuação de seus representantes na Casa.

— Quem tem o poder agora de mudar isso é a população brasileira através do voto. São dois senadores por estado. Pesquise como foi a postura de cada um — recomendou.

Gastos públicos

Cleitinho também denunciou, com base em dados do Portal da Transparência, gastos de quase R$ 100 milhões com comunicação digital por parte da Presidência da República. E questionou o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) em voos sem agenda oficial e com valores elevados, defendendo mais transparência nos gastos públicos.