Chico Rodrigues cobra ação do Estado para impedir queda de cobertura vacinal

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) fez nesta terça-feira (15) um apelo no Plenário do Senado para que o Brasil retome com urgência a cobertura vacinal da população, especialmente das crianças. Com base no Anuário VacinaBR 2025, o parlamentar alertou para a queda acentuada nos índices de imunização e cobrou uma resposta articulada das autoridades de saúde.

Segundo o senador, o país vive um dos mais graves retrocessos em saúde pública das últimas décadas, com metas não alcançadas em nenhuma das vacinas do calendário infantil em todos os estados brasileiros, em 2023.

— Em Roraima, por exemplo, municípios chegam a registrar menos de 40% de cobertura para vacinas básicas, como tríplice viral e poliomielite. São os chamados bolsões de baixa cobertura — afirmou.

Rodrigues defendeu a aprovação do Projeto de Lei (PL) 1.136/2021, de sua autoria, já votado no Senado e atualmente em análise na Câmara dos Deputados. A proposta torna obrigatória a vacinação diária, inclusive nos finais de semana e feriados, em situações excepcionais como surtos e epidemias. O parlamentar pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que paute o texto com urgência.

O senador também sugeriu a criação de campanhas nacionais coordenadas, com atenção especial à Região Norte, além da mobilização de agentes comunitários e escolas para combater o abandono vacinal.

— Fica o meu apelo para que o meu grito seja ouvido pelo Ministério da Saúde e possamos, na verdade, retomar a aplicação de vacina em todas as suas fases.