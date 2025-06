Davi suspende sessão do Senado, que será retomada nesta quarta

Sessão do Senado foi aberta após a do Congresso nesta terça, mas foi suspensa pelo presidente da Casa - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, suspendeu a sessão do Plenário desta terça-feira (17). A sessão será retomada nesta quarta (18), às 9h, com a manutenção do quórum.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) manifestou preocupação com um possível baixo quórum para a votação de matérias consideradas importantes. Em resposta, Davi disse que recebeu a solicitação de vários senadores para que as matérias mais relevantes sejam deixadas para a próxima semana.

— Vou reabrir a sessão amanhã e, caso não tenhamos quórum no Plenário para votar matérias importantes e relevantes, vamos fazer uma sessão apenas de pronunciamentos — informou o presidente.