Senado aprova crédito externo para o município de São José (SC)

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (17), a contratação de crédito externo entre o município de São José (SC) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) no valor de US$ 43 milhões (aproximadamente R$ 236 milhões) ( PRS 22/2025 ).

Os recursos do empréstimo, que conta com a garantia da União, serão destinados ao financiamento parcial do Programa de Implantação da Avenida Beira Mar de São José. O município tem 270 mil habitantes e faz parte da região metropolitana de Florianópolis.

Segundo o relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), o objetivo geral do programa é promover a melhoria da qualidade de vida da população por meio de ações estruturantes em mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e social.