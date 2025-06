Viaduto em Pouso Alegre (MG) receberá nome de José Pereira da Silva

Figura destacada na vida política e no desenvolvimento regional do sul de Minas Gerais, José Pereira da Silva será homenageado com a denominação de um viaduto no perímetro urbano de Pouso Alegre (MG).

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (17) o Projeto de Lei (PL) 1.763/2024 , da Câmara dos Deputados, que atribui o nome do ex-deputado estadual a um viaduto localizado na BR-459. A matéria segue agora para sanção presidencial, caso não haja recurso para votação no Plenário.

Carreira

De origem simples, José Pereira da Silva foi contador, advogado, comerciante e empresário. Nascido em Ipuiuna (MG) e radicado em Pouso Alegre, teve papel relevante na implantação da seção local do Conselho Regional de Contabilidade e na geração de empregos no município, por meio das atividades empreendedoras.

Na vida política, foi militante do MDB, articulador do partido em diversas cidades do sul de Minas e atuante nas mobilizações pelas Diretas Já. Foi deputado estadual por duas legislaturas, chegou à vice-liderança do Governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, após deixar o cargo, manteve o engajamento na vida pública como diretor da empresa estatal Hidrominas.

Relator da proposta, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) destacou a relevância do legado deixado por José Pereira. “Trata-se de um reconhecimento merecido a um cidadão exemplar, cuja vida foi um verdadeiro tributo ao serviço público e à democracia brasileira”.