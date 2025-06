Nelsinho: Israel propõe retirar por terra 27 autoridades brasileiras que estão no país

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad, informou na tarde desta segunda-feira (16) ter recebido do Ministério das Relações Exteriores uma atualização sobre o caso dos brasileiros retidos em Israel em razão do conflito com o Irã. O Itamaraty esclareceu à comissão que o governo de Israel propôs evacuar por terra as autoridades brasileiras que ainda estão no país . Pela manhã, 12 prefeitos conseguiram cruzar a fronteira com a Jordânia e devem voltar ao Brasil em uma aeronave particular.

“O governo de Israel propôs evacuar, por terra, as 27 autoridades brasileiras ainda em missão no país. A ideia é que o retorno ao Brasil ocorra por voos comerciais a partir da Jordânia. (...) A Comissão acompanha a situação dos brasileiros em tempo real e também atua pela repatriação de 56 religiosos que estão na Galileia. Seguimos mobilizados pela segurança e pelo retorno de todos”, informa o senador por meio da rede socialX.

As autoridades brasileiras foram a Israel com a delegação oficial do Consórcio Brasil Central e também no grupo de prefeitos brasileiros convidados para participar da Muni Expo Israel 2025, prevista para a próxima semana.

De acordo com a assessoria de Nelsinho, já cruzaram a fronteira com a Jordânia os seguintes gestores:

prefeito de João Pessoa, Cícero de Lucena Filho,

vice-prefeita de Goiânia, Cláudia da Silva Lira,

prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião Vieira da Paz,

secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte, Márcio Lobato Rodrigues,

secretário de Planejamento de Natal (RN), Francisco Vagner Gutemberg de Araújo,

chefe-executivo do Civitas-RJ, Davi de Mattos Carreiro,

vereador do Rio de Janeiro, Flavio Guimarães Bittencourt do Valle,

secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ), Gilson Chagas e Silva Filho,

prefeito de Macaé (RJ), Welberth Porto de Rezende,

prefeito de Nova Friburgo (RJ), Johnny Maycon,

presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará ( Famep), Francisco Nélio Aguiar da Silva, e

Famep), Francisco Nélio Aguiar da Silva, e vice-prefeita de Divinópolis (MG), Janette Aparecida Silva Oliveira.

Pela manhã, Nelsinho Trad já havia reforçado junto ao Itamaraty e à Força Aérea Brasileira os apelos por repatriação das autoridades ainda retidas no país. O parlamentar também acompanha o caso de 56 brasileiros que participavam de uma missão religiosa na Galileia, hospedados no hotel kibutz Ohalo.

“Existem protocolos de segurança que precisam ser respeitados para garantir que esse translado possa ser o mais eficiente e seguro possível”, diz o presidente da CRE.