Humberto diz que desinformação impede reconhecimento de avanços do governo

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (16), o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que parte da população tem ignorado dados oficiais sobre a recuperação econômica do Brasil por causa da disseminação de notícias falsas espalhadas nas redes sociais por grupos de extrema direita.

Segundo ele, as narrativas dificultam o reconhecimento dos avanços do governo Lula, como a queda da inflação, o aumento da renda das famílias, a redução do desemprego e o lucro de estatais antes apontadas como deficitárias. Para o senador, mesmo com indicadores positivos, persiste uma percepção de crise.

— Vivemos hoje um tempo em que os fatos perderam o poder de convencimento frente à narrativa emocional. E é nessa brecha entre realidade e percepção que a extrema direita construiu seu império digital de ressentimento, medo e desinformação. Mesmo diante de dados inequívocos, o povo é refém de um fascismo que explora suas emoções primárias, como medo, raiva e repulsa, operando não com argumentos, mas com afetos que alimentam o mau humor e a desesperança — afirmou.

O senador Humberto Costa destacou que, nos dois primeiros anos do atual governo, a inflação média foi de 4,73%, abaixo da média histórica de 6,5%, registrada nas últimas três décadas. Ele afirmou que os preços de alimentos essenciais, como o arroz e o feijão preto, caíram 12,7% e até 23,01%, respectivamente, enquanto a renda das famílias aumentou 19%, ampliando o poder de compra da população.

Sobre o desemprego, o parlamentar disse que o país atingiu uma das menores taxas da história, com aumento no número de carteiras assinadas e queda de 38% na informalidade. Além disso, citou que empresas públicas como a Dataprev e o Serpro, mesmo com déficits contábeis registrados, obtiveram lucros de R$ 580 milhões e R$ 685 milhões, respectivamente, em 2024.

— Onde está essa deterioração econômica e social de que muitos falam? Onde estão a paralisia, a piora da vida e do dia a dia das pessoas, tendo em conta que todos os indicadores socioeconômicos são sensivelmente melhores do que os anteriores? Certamente, estão em um campo em que as forças progressistas ainda não conseguiram dominar, porque nele não há paridade de armas. Ao contrário da extrema direita, não trabalhamos com discurso de ódio, com fake news e com desinformação — declarou.