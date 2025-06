CDR debaterá incentivo a projetos de mineração em audiência na terça

A ação do governo no fomento de projetos estratégicos de mineração será tema de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) agendada para terça-feira (17), às 9h30. Reunindo representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) e outros órgãos públicos, o debate deverá avaliar as estratégias para o desenvolvimento sustentável do setor mineral.

A realização da audiência atende a requerimento ( REQ 20/2025 — CDR ) da presidente da comissão, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). Em sua avaliação, “a mineração constitui uma atividade fundamental para o crescimento econômico do Brasil, contribuindo significativamente para a balança comercial e geração de empregos”.

Além de um representante do MME a ser definido, foram convidados para a audiência pública: