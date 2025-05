Estado realiza educação sanitária na região do foco da gripe aviária

As ações de educação sanitárias estão sendo reforçadas em Montenegro, onde se confirmou um dos focos de gripe aviária no Rio Grande do Sul. O Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), começou com a alinhamento dos policiais da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) que estão auxiliando nos trabalhos de combate ao foco, com apoio nas barreiras sanitárias.

A conversa foi conduzida pelo coordenador de Educação Sanitária da Seapi, Felipe Lopes Campos, que nos próximos dias deve ser estendido às escolas e instituições de saúde do município. “O objetivo é tranquilizar a comunidade, mas alertar e explicar sobre a ocorrência da influenza aviária, os principais sinais, as formas de transmissão e como se manter seguro”, destaca Campos.

Além disso, as equipes do Serviço Veterinário Oficial do RS (SVO-RS) que estão visitando as propriedades no raio dez quilômetros do foco também fazem esse trabalho junto a todos os produtores por onde passam.

O que é a doença?

A influenza aviária ou gripe aviária é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, inclusive o ser humano. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e também pela água ou pelos materiais contaminados.

Mantenha seu galinheiro seguro

Adquira somente aves de casas agropecuárias com comprovações sanitárias.

Coloque tela no galinheiro ou galpão.

Mantenha comedouros e bebedouros limpos.

Utilize calçados exclusivos para acesso ao local com aves.

Proteja o alimento e a água, evitando o acesso de aves de vida livre.