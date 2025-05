Mais de 19 mil propriedades do Paraná atualizam rebanho em 12 dias de campanha

A Campanha de Atualização de Rebanhos no Paraná, iniciada em 1º de maio, completou 12 dias com mais de 19 mil propriedades rurais de criação de animais de produção com o processo já concluído. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (12) pelo Departamento de Saúde Animal (Desa) da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e estão organizados conforme as 23 regiões de abrangência dos Escritórios Regionais da agência. O prazo final é 30 de junho.

A regional de Toledo liderou a campanha nestes primeiros 12 dias, com 13,4% das propriedades incluídas na região já atualizadas — o que representa 1.521 explorações pecuárias. Em seguida, aparecem Ivaiporã, com 13,2%, e Maringá, com 12,9%, totalizando 736 e 685 propriedades regularizadas, respectivamente.

Por outro lado, algumas regionais apresentaram índices mais baixos. Em Paranaguá, por exemplo, apenas 4,5% das explorações pecuárias haviam atualizado o cadastro, o que corresponde a 20 propriedades registradas. A regional ainda tem 425 propriedades pendentes. A regional de Curitiba atingiu 7,1% de cadastros e a de Campo Mourão 8,6% e completaram a lista das três regionais com menor adesão até o momento.

ESFORÇOS– Segundo o chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, os resultados iniciais são positivos em algumas regiões, mas exigem uma atenção maior em outras. “Algumas regionais tiveram um bom início de adesão à campanha, o que é importante para manter o ritmo. Mas, nas regiões com números baixos, estamos reforçando a atuação dos Escritórios Regionais para incentivar os produtores a regularizarem seus cadastros o quanto antes”, afirmou.

O departamento alerta que o produtor que não fizer a atualização dentro do prazo estará sujeito a penalidades previstas em lei, incluindo multas. Além disso, a não atualização do rebanho impede a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para movimentar animais entre propriedades ou para o abate. A Adapar também realizará busca ativa em propriedades com cadastro pendente, o que poderá acarretar autuações.

A parcial completa da campanha pode ser conferida AQUI .

COMO FAZER- Os produtores podem fazer a atualização pelo aplicativo Paraná Agro, no site da Adapar ou presencialmente em uma das Unidades Locais da Adapar, Sindicatos Rurais ou Escritório de Atendimento de seu município (prefeituras). A partir de 30 de junho, o produtor que não atualizar o rebanho estará sujeito a penalidades previstas na legislação, inclusive multas.

O acesso ao sistema também está disponível de forma direta por meio deste link. Para fazer a comprovação, o produtor deve ter o CPF cadastrado. Nos casos em que seja necessário ajustar o cadastro inicial (correção de e-mail ou outra informação), o telefone para contato é (41) 3200-5007.